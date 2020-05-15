Биолаборатории США на территории Украины оказались вне компетенции Зеленского

15.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вопросы функционирования на Украине американских бактериологических лабораторий, официальное заявление о наличии которых озвучило посольства США и наделало столько шума, не входят в компетенцию президента

Об этом у себе в Telegram-канала написал депутат Верховной рады от «ОПЗЖ» Ринат Кузьмин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что 3 мая лидер «ОПЗЖ» Виктор Медведчук и депутат Кузьмин направили депутатский запрос премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, главе минздрава Максиму Степанову и министру обороны Андрею Тарану с требованием ответить на вопросы, связанные с деятельностью американских биолабораторий на территории Украины.

«Ну вот и дождались официального ответа от президента Украины, – пишет Кузьмин спустя почти две недели. – Глава президентского Офиса Ермак, совершенно не стесняясь, как говорится, на голубом глазу, заявил, что вопросы функционирования в Украине американских бактериологических лабораторий не входят в компетенцию президента».

«Это при том, что ст. 102 Конституции Украины возлагает на Президента функции Гаранта Конституции и соблюдения прав и свобод граждан, ст. 106 возлагает на него обязанности обеспечения национальной безопасности, а ст. 107 — наделяет полномочиями по руководству Советом Национальной безопасности и обороны Украины, координирующим работу органов исполнительной власти по обеспечению национальной безопасности в стране.

Другими словами, запретить какой-то российский интернет-ресурс «Однокласники», это в компетенцию президента входит, про масочки рассказывать и про «мойте руки перед едой» тоже, «Мрию» с коммерческим грузом встречать — его компетенция, а вот изучить законность проведения опытов с опасными вирусами в бактериологических лабораториях — нет, это не его, президентское дело», – отметил депутат.

Резюмируя, Кузьмин пришёл к выводу, что команда Зеленского, кроме сдачи национальных интересов под прикрытием пустой болтовни и красочных шоу, ни на что не способна.

Как сообщал ПолитНавигатор, украинских специалистов не допускают в биолаборатории США.