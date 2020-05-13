Украинских специалистов не пускают в секретные американские биолаборатории

13.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

На Украине действительно существуют секретные американские биологические лаборатории, доступа к которым не имеет украинская сторона.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров.

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«Соглашения между министерством обороны США и министерством здравоохранения Украины, в соответствии с которыми открыты эти лаборатории, были подписаны 29 августа 2005 года. В то время президентом был Виктор Ющенко. Эти соглашения были засекречены. До 2005 года американцы не обращались к нам с таким предложением. Никаких переговоров на эту тему не было. Но с приходом к власти Виктора Ющенко представители США четко поставили перед ним условие: открыть биолаборатории», – сообщил Азаров.

Он уточнил, что обустройством этих объектов занималось минобороны США.

«Переговоры вела правительственная делегация, которая получила все полномочия от Ющенко и Юлии Тимошенко — она в то время была премьером. Все это происходило в обстановке секретности, никакой информации о переговорах не было. Никто и понятия не имел, что такие переговоры вообще ведутся. Соглашение было подписано, и начали создаваться эти лаборатории», – добавил экс-премьер.

В 2010 году на выборах президента победил Виктор Янукович, после чего Азаров воглавил правительство, а министерство здравоохранения подготовило информацию о том, что на территории Украины функционируют американские биолаборатории, куда запрещен доступ украинским специалистам.

«Начались переговоры на уровне американского посольства о том, чтобы наши специалисты были допущены в эти лаборатории для проведения инспекций. Переписка с американцами шла ни шатко, ни валко. В 2010 году мы были в очень тяжелом состоянии, надо было выходить из кризиса 2008–2009 годов. Мы зависели от помощи МВФ. Поэтому этот вопрос никто особо не педалировал.

Тем не менее в 2011 году американцы дали разрешение на совместные инспекции. Был составлен график, инспекции состоялись. И был сделан вывод, что американцы практически ничего там не показали, все свелось к чисто формальному обмену бумагами. Тогда в конце 2012 года правительству США была направлена официальная нота о том, что Украина предлагает расторгнуть соглашения и закрыть эти лаборатории. Началась переписка, которая продолжалась и в 2013 году. А уже в ноябре 2013-го начался Майдан», – рассказал политик.

После свержения Януковича и прихода к власти путчистов в 2014 году вопрос о биолабораториях был снят с повестки дня, а нота прежнего правительства была отозвана.

Бывший глава украинского правительства полагает, что украинцы и сегодня не имеют доступа к этим лабораториям.

кие специалисты никакого доступа к этим лабораториям не имеют?

«Там работают представители американского минобороны. Деятельность лабораторий засекречена. Посольство США недавно признало существование этих лабораторий, но выдало только самую общую справку», – резюмировал Азаров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», о функционировании секретных американских биолабораторий на территории Украины рассказал бывший заместитель генпрокурора Украины, потребовавший соответствующего отчета.

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