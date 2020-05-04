04.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
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Биолаборатории США размещены на Украине в обход конституции – экс-депутат Рады


Киевская власть в 2005 году в нарушение Конституции Украины договорилась с США о размещении на территории «незалежной» американских биолабораторий, которые приравниваются к военным базам.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-депутат Верховной Рады Виталий Журавский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«17 статья Конституции. Я законопослушный гражданин, выполняю Конституцию, и все должны это делать. И власть должна выполнять Конституцию. В 17 статье написано, что пребывание иностранных баз на территории Украины недопустимо.

В 2005 году министр здравоохранения пан Полищук подписал с руководителем Пентагона тайный документ о создании этих биолабораторий, где работают только американские граждане с дипломатической защитой.

У меня возникает вопрос: почему в этих лабораториях работают люди с иммунитетом дипломата, что они там делают?» – возмущен экс-нардеп.

Журавский подчеркнул, что в 2013 году Киев хотел расторгнуть это соглашение, однако произошёл Майдан, и Президент Пётр Порошенко разрешил американцам продолжать опасные опыты.

«И это соглашение существовало до 2013 года, когда власть решила выйти с этого соглашения. Но произошли всем нам известные события, и президент Порошенко продолжил работу этих баз. Общественность должна знать, что это такое – на территории Украины никаких военных баз, а биолаборатории к ним приравниваются, – не допускается», – резюмировал бывший депутат.

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