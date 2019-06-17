Биолог заявил о неминуемой гибели уникального Крымского природного заповедника

17.06.2019, Симферополь, Максим Карпенко

На месте крупнейшего заповедника в Крыму могут появиться дорогие элитные коттеджи и организованы услуги, убивающие уникальные природные ресурсы.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил известный крымский эколог и биолог Альфред Дулицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Все это, по словам эксперта, будет сделано, если идея «зонирования» Крымского природного заповедника, который недавно получил статус национального парка, будет реализована.

«Люди ходят толпами, за это берут огромные деньги. В наше время туда людей пускали для того, чтобы просто посмотреть. Сейчас делают в принципе то же самое, но, поскольку они деньги заплатили, они считают себя вольными поступать так, как им нравится…

Почему такой интерес сейчас к Крыму. Тут есть и политические причины, и морально-нравственные причины. То есть, то, что хочется, будет мое, не взирая ни на какие усилия.

То есть, люди добиваются любыми способами возможности что-то поиметь в Крыму.

Насчет строительства в заповедной зоне, там предусматривается, что это будут в основном коттеджи. И эти коттеджи будут стоить очень дорого, и в них будут обитать очень желающие обитать там люди. И временно даже. Это будет колоссальный монетарный приток. Кроме того, насчет джиппинга, джампинга…», – в отчаянии махнул Дулицкий, не закончив речь.