«Биологический мусор и коллаборационизм». Фарион в ярости от русско-украинских объятий на Олимпиаде

09.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, сфотографировавшаяся на Олимпиаде со своей российской соперницей, должна быть строго наказана.

Об этом в эфире телеканала « НТА » заявила скандальная украинская националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спорт, как и религия, как любая другая сфера жизнедеятельности, политическая категорией. И то, что сделала эта спортсменка – она ​​на весь мир заявила, что мы один народ, подтвердила тезис Путина. Я бы вернула награду этого биологического мусора назад. Потому что, как говорил великий Аристотель – «Если ты не уважаешь родителей своих, то ничего не доказывай, просто карай», – сказала Фарион.

Она подчеркнула, что своей «аморальной выходкой» Магучихала всему коллаборационизм, всё ещё процветающий на Украине.

«Это публичная демонстрация коллаборационизма. Это ещё одно свидетельство ничего того, что тело без идеи не стоит, это просто мусор. И этот человекал этот мусор тогда, когда нам стреляют в лицо, когда нас убивают. Я публично обращаюсь к ней – если бы ты, баба, имел ребёнка, и его убили бы, ты бы обнималась с убийцей? Это, с одной стороны, из сферы самого дикого уродства. А с другой стороны, это подтверждает господство глобальной идеологии либерализма, где абсолютно размыта мораль, где нет тех рубиконов в отношениях с людьми », – добавила националистка.

По ее мнению, это свидетельствует о том, что война на Украине закончится ещё очень нескоро.

«Учитывая, что можно считать, что война в нашей стране будет длиться ещё долго. И самых лучших будут убивать. Худшие, которые являются просто телом, выставляют Украину в самом диком свете. Это не просто проявление аморальности – это проявление дикости. Особо погибший тогда, когда в этот день один наш воин. Собственно, это тело получило возможность съездить на Олимпиаду только потому, что наши воины защищают их душой и своим сердцем », – резюмировала Фарион.