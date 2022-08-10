«Бить, бить и бить»: В Киеве разглагольствуют о будущих ударах по территории РФ и Белоруссии

10.08.2022  13:33 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Русофобия, Украина
Новости Украины

Украине следует перейти к нанесению массовых ударов по территории России и Белоруссии с целью деморализации тамошнего населения и снижения поддержки проведения спецоперации. Стратегией ВСУ должно стать изгнание нелояльного населения из Донбасса и Крыма – Украина будет заселять эти территории другими людьми.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, в прошлом сотрудник штаба Виктора Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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Гайдай назвал вчерашние взрывы на территории военного аэродрома в Крыму «духоподъемными».

«Врага надо бить, враг сам боится своих поражений. Нам выгодно, это поднимает наш дух. Если мы бьем его в Крыму, если мы бьем его по Крымскому мосту, если мы бьем Белгород, Ростов, Курск и то, где они накапливают войска и откуда они пришли, – более того, я за то, чтобы бить и по Белоруссии.

Потому что ответной реакцией будет не агрессия, а испуг: «Если украинцы так сильны, что наносят удар на наши территории, то, наверное, воевать с ними не стоит, стоит садиться за стол переговоров и с кислой миной подписывать что-то про отход наших сил».

А украинцы не должны соглашаться, а должны бить, бить и бить…

Каждым ударом по российским частям на российской или оккупированной территории, когда гибнут захватчики, каждый украинец должен быть удовлетворен, это сильно поднимает дух. И это очередной этап войны, который очень правильный, с моей точки зрения…

Война рано или поздно придет на вашу территорию. И, вот, она придет сейчас на территорию Крыма. Я уж не говорю, что Донбасс – Луганская и Донецкая области получили тотальное уничтожение населения, тотальную войну.

Практически, Украине после освобождения придется принимать – знаете, был спор: люди или территория, – да не будет никаких людей, будет разрушенная территория, которую Украина, как в 52-м году, знаете, как Крым попал в Украину? Это была территория, которую освободили от коренного населения, и которая деградировала. Понимая прекрасно, что наиболее близкий ресурс – это украинцы, днепровская вода и Херсонская область, которые должны были поднять Крым, его и отдали тогда поднимать.

Украине придется поднимать Донбасс, по новой заселять новыми, другими людьми, и слава Богу», – заявил Гайдай.

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