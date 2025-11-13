«Бить русских по всему миру» – украинцам пообещали беспилотные подлодки

Украина разрабатывает беспилотные подводные лодки, которые будет применять против российского флота по всему миру.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил основатель производителя оборонной продукции «First Contact» Валерий Боровик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы заканчиваем нашу [беспилотную] подводную лодку, как раз пару дней назад я её смотрел. И я думаю, что ещё несколько компаний коллег развиваются в этом направлении. В этом году мы думаем показать его работу.

Автономные подводные лодки – это очень важный аспект как составляющая москитного флота, о котором говорили ещё до начала войны. Нужны маленькие корабли, а не большие эсминцы, которые стали хорошей мишенью», – рассуждал Боровик.