Битва за Пятихатки. Украина заявляет о продвижении на семь километров

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Украина утверждает, что сумела взять под свой контроль восемь населенных пунктов на Запорожском направлении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале заявила заммнистара обороны Украины Анна Маляр.

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«В ходе двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях за указанный период подразделениями ОСГВ «Таврия» было освобождено 8 населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки. В общей сложности подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км2. Активная работа сил обороны таврического направления продолжается», – написала Маляр сегодня утром.

Правда, вчера вечером ряд российских источников, включая представителей местных властей, утверждал, что противник выбит из Пятихаток.

При этом телеграмм-канал основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком проекта «Рыбарь» в своей утренней сводке о возвращении контроля над Пятихатками не сообщает.

«Продолжаются ожесточенные боестолкновения на Времьевском выступе — в том числе в районе Новодонецкого и Урожайного. Российские подразделения заняли выгодные позиции на высотах, откуда наносят прицельные удары по скоплениям противника. На Запорожском направлении украинские формирования возобновили атаки на рубеже Работино — Вербовое. В результате стрелковых боев, а также работы российских артиллерии и авиации ВСУ продолжают терять бронетехнику и личный состав. Западнее под натиском превосходящих сил противника российские войска организованно отступили из Пятихаток. В то же время по зашедшим в село украинским формированиям наносятся массированные удары, в том числе из ТОС «Солнцепек»», – описывает ситуацию паблик Звинчука.

В похожем ключе описывает ситуацию и тг-канал WarGonzo военкора Семена Пегова, сегодня утром сообщившего:

«На запорожском направлении ВСУ продолжали штурмовые действия в районе Пятихаток».

Военный обозреватель Юрий Подоляка утверждает, что Пятихатки за ВСУ, а противник утром атаковал населенный пункт Жеребянки, «захватив первую линию наших окопов».

Подоляка прогнозирует, что именно здесь развернутся основные события дня.

По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, минувшей ночью противник предпринял две атаки на позиции 71-го мотострелкового полка на Ореховском направлении.

«Успеха не имел, понес потери, откатился на исходные», – утверждает Рожин.