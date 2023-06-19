Наступление ВСУ: Пятихатки превратились в ловушку для украинцев

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К концу воскресенья продолжались ожесточенные бои за село Пятихатки в Запорожской области, которое за последнее время несколько раз переходило под контроль то украинской, то российской стороны.

Украинские источники настаивают, что ВСУ заняли село. Российские – что закрепиться украинцам в Пятихатках не удалось, поскольку оно находится в низине, и русская артиллерия накрывает противника, не давая окопаться.

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Днём на канале покойного военкора Владлена Татарского появилось сообщение российского бойца с позывным «Якут», который утверждал, что в атаке на Пятихатки участвовали польские наемники.

«Населенный пункт находится в низине. Враг задымил и подавил нашу связь. Поэтому получилось у него отбить. Враг находится ниже нас, мы владеем господствующими точками и накидываем туда артиллерией. Думаю, что в ближайшие дни мы выдавим оттуда противника», – сказал «Якут».

К вечеру представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ выбиты из Пятихаток.

«Уверен, что населённый пункт Пятихатки, расположенный на Васильевском направлении Запорожского фронта, будет вписан в славную летопись освобождения южнорусских земель от нацистской заразы. Перемога ВСУ быстро превратилась в Зраду, не продержавшись в информационном пространстве и нескольких часов. Наши защитники отработали по классике. Они заманили врага в огневой мешок и отработали по полной – авиацией, артиллерией и ТОС «Солнцепёк». На данный момент противник выбит из Пятихаток русскими воинами», – утверждает Рогов.

Данные о том, что ВСУ выбиты из Пятихаток, публикует и канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

«Как и ожидалось, ВСУ не смогли закрепиться и продвинуться на юг – активно работает российская артиллерия… ВСУ подтягивают резервы, но вместо наращивания критической массы – увеличиваются потери… Вместо танков «Леопард-2» в бой активно вводятся танки советского типа — Т-72Б и Т-64БВ. При этом потери бронетехники существенно выше обычного — из-за огня артиллерии инженерные и эвакуационные группы ВСУ практически парализованы и не могут выводить подбитые машины в тыл украинской группировки», – говорится в сообщении.

Даже такой скептик как экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков допускает, что, если ВСУ и контролируют Пятихатки, то ценой непомерных потерь.

«Противник заявляет о своём контроле над селом, наше командование – о том, что из села ВСУ выбиты, но само село в «серой зоне», и наших войск в нём нет. В сети множество роликов, демонстрирующих артиллерийские удары по селу и перемещающимся по нему подразделениям бронепехоты противника. По всей видимости, ВСУ все-таки завладели данным населенным пунктом и это – их первый (за две недели) успех на указанном направлении. С учетом понесенных больших потерь – результат, мягко говоря, не впечатляет. И никаких выгод для развития дальнейшего наступления взятие села противнику тоже не даёт», – считает Стрелков.

Политолог Сергей Марков прогнозирует, что попытки взять Пятихатки продолжатся в понедельник:

«Смысл Пятихаток в том, что обладание ими позволяет ВСУ при сохранении наступательного импульса развивать наступление на Васильевку а далее или на ЗАЭС или на Мелитополь. Но только при сохранении наступательного импульса. Сломать этот импульс мощными ударами артой и вязкой обороной и большими потерями ВСУ, это сейчас главная задача армии России у Пятихаток».

Бывший советник главы ДНР Александр Казаков считает, что ход боевых действий является косвенным доказательством отсутствия Валерия Залужного «у руля» ВСУ.

«Думаю, что Залужный давно бы уже свернул наступление – ему бы хватило, в том числе авторитета. Наступление нужно было заканчивать на третий день. Потому что есть одна из аксиом войны: если в начале наступательной операции совершены ошибки – потом их исправить во время операции нельзя. Они будут только расширяться, надо останавливаться. А они не остановятся. Они будут продолжать биться в бетонную стену. Они будут о нас самоубиваться. Это же хорошо… Ведение малыми силами наступления на разных направлениях – это безумие. Можно вести, но столетия войн доказали – можно ввести максимум на двух направлениях. Но при одном условии, что есть резервный единый центр. И идеальная логистика, которая позволяет туда-сюда быстро перекидывать резервы – то на одно направление, то на другое. Но у них такого нет, а еще они находятся под нашим огневым воздействием», – комментирует Казаков.