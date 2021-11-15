Бизнесу в ДНР предлагают понизить налоги, чтобы стимулировать рост зарплат

В ДНР предприятия могут получить пониженную налоговую ставку в обмен на обязательство повысить среднюю заработную плату до 35,5 тысяч российских рублей до 2024 года.

Об этом сообщил представитель министерства доходов и сборов ДНР Андрей Варава в ходе круглого стола с активом движения «Донецкая республика».

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По словам чиновника, такая норма вступила в действие с 29 октября.

«Субъекты хозяйствования в сфере добычи угля, металлургического производства, а также малый и средний бизнес имеют право на применение единой ставки социального взноса в размере 15 процентов – вместо 31, который действовал до вступления данного постановления. Данное постановление предусматривает заключение соглашения между субъектом хозяйствования и Министерством доходов и сборов о необходимости поэтапного повышения среднего размера зарплаты до 35,5 тысяч российских рублей до 2024 года. Также субъект хозяйствования должен предоставить график поэтапного повышения заработной платы», – сказал Варава.

Власти ДНР ранее пообещали повышение уровня жизни на Донбассе до сопоставимого с соседними регионами РФ.