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15.11.2021 15:03
(Мск), Донецк,
Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Экономика
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Бизнесу в ДНР предлагают понизить налоги, чтобы стимулировать рост зарплат

В ДНР предприятия могут получить пониженную налоговую ставку в обмен на обязательство повысить среднюю...

В ДНР предприятия могут получить пониженную налоговую ставку в обмен на обязательство повысить среднюю заработную плату до 35,5 тысяч российских рублей до 2024 года.

Об этом сообщил представитель министерства доходов и сборов ДНР Андрей Варава в ходе круглого стола с активом движения «Донецкая республика».

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По словам чиновника, такая норма вступила в действие с 29 октября.

«Субъекты хозяйствования в сфере добычи угля, металлургического производства, а также малый и средний бизнес имеют право на применение единой ставки социального взноса в размере 15 процентов – вместо 31, который действовал до вступления данного постановления.

Данное постановление предусматривает заключение соглашения между субъектом хозяйствования и Министерством доходов и сборов о необходимости поэтапного повышения среднего размера зарплаты до 35,5 тысяч российских рублей до 2024 года. Также субъект хозяйствования должен предоставить график поэтапного повышения заработной платы», – сказал Варава.

Власти ДНР ранее пообещали повышение уровня жизни на Донбассе до сопоставимого с соседними регионами РФ.

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