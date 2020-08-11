Благодаря «Минску» мы научились бомбить с беспилотников Донбасс – украинский пропагандист

11.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Минские соглашения очень тяготят Киев своей безальтернативностью и невозможностью отказа, но в то же время снижение интенсивности боевых действий позволило восстановить разбитую в 2014-начале 2015 года украинскую армию.

Об этом в эфире «4 канала» заявил бежавший из Донецка украинский пропагандист Денис Казанский, введенный Киевом в состав украинской делегации как «представитель ОРДЛО» на переговорах в Минске, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Есть конкретная ситуация: Украина подписала Минские соглашения, так случилось. Почему это произошло – тема для отдельного анализа, возможно, тогда нельзя было иначе, не буду осуждать Порошенко за эти соглашения. Есть данность. И за этими Минскими соглашениями есть определённые обязательства. Мы не можем взять и сказать, что завтра мы их не выполняем, потому что, во-первых, простой вопрос: а что дальше? Сейчас Минские соглашения сдерживают горячую фазу войны. Второй момент – это санкции, реакция международной общественности.

То есть не бывает так, что ты взял и сегодня сказал так, а завтра отказался от своих слов. Мы должны выполнять определённый ритуал, который мы на себя взяли, кто-то должен это делать. Так получилось, что я попал в тот круг людей, которые должны это делать. С одной стороны, это не приносит какого-то прорыва, прогресса – я это понимаю, чувствую, с другой стороны – и иначе сейчас мы не можем тоже», – заявил пропагандист.

При этом он отметил, что на «той стороне» так же не в восторге от Минских соглашений.

«Я изучаю то, что говорится с их стороны – их источники, российских блогеров, которыми это изучается, и они уверены, что Минские соглашения невыгодны для них, что время играет на Украину, и они говорят, что эти соглашения им принесли разруху, убийства людей.

То есть во-первых, я не могу сказать, что это невыгодная история для Украины. Украина получила определённую передышку и время, чтобы ту разваленную, разбитую армию более или менее привести в какой-то порядок. Сейчас армия, которая есть – совсем не та армия, какая была в 2014 году.

Я даже смотрю по использованию беспилотников, которые использовали накануне общего перемирия. То есть было понятно, что намного лучше научились корректировать огонь, попадать прямо в их окопы. То есть есть определённый прогресс – Украина закупила турецкие «Байрактары» и «Джавелины» – однозначно нельзя сказать, что эта пауза не принесла никакой пользы», – объяснил Казанский.