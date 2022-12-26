Блэкаут закончился: В Киеве вновь много света

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Блогер Андрей Сапунов опубликовал фотографию одного из центральных районов Киева – Печерска – с уличным освещением и светом в домах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня свет был почти весь день. Из-за того, что очень тепло и выходные, объясняют энергетики. Но завтра опять возможны длительные отключения», – рассказал автор удивленным подписчикам, которые рассказали, что в Харькове, например, уличное освещение отсутствует с февраля.

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По словам Сапунова, подсветка монумента Родина-Мать на снимке – это работа художника из Швейцарии Хофштеттера, он специально приехал «поддержать Украину» и запустить несколько световых инсталляций на достопримечательностях.

Ранее сообщалось, что украинцы с целью дезинформации российской стороны поджигают покрышки возле электростанций, имитируя их поражение ракетными ударами.