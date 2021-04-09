Блестящая работа ФСБ – эксперты о сорванном теракте в Крыму

09.04.2021, Москва, Максим Карпенко

ФСБ проделала блестящую работу, предотвратив теракт в Крыму, который планировали осуществить сторонники исламистской организации. Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявили эксперты, комментируя сообщение спецслужбе о нейтрализации злоумышленников.

«Федеральная служба безопасности очень эффективно осуществляет мероприятия, связанные с выявлением и пресечением различного рода террористических проявлений, террористических ячеек, а также лиц, готовящих теракты. В данном случае это предупреждающая профилактическая работа, которая дает свои результаты.

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Я не думаю, что это связано непосредственно с обострением ситуации вокруг Донбасса или Украины, но в целом, учитывая диверсионную опасность, которую представляют сегодня для южных регионов России соответствующие украинские спецслужбы, я думаю, что ФСБ держит в поле своего зрения и оперативно агентурными мерами решает вопрос нейтрализации подового рода угрозы, которая исходит уже непосредственно от Украины и ее специальных служб», – заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

При этом, политолог Сергей Марков не исключил связь планировавших теракты исламистов с западными и украинскими спецслужбами:

«Террористические организации исламистского толка давно действуют против России. В отношении Украины, хотя и есть договоренность между Россией и США, что подконтрольные США украинские силовые структуры не будут устраивать теракты, они, тем не менее, время от времени нарушают эти правила. Блестящая работа ФСБ, что тут сказать».

Напомним, сегодня стало известно, что двое сторонников запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам» планировали совершить теракт в одном из образовательных учреждений Симферополя.