«Планировали уйти через Украину». В Крыму предотвращен жуткий теракт

09.04.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Крыму, который планировали совершить двое сторонников запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ Российской Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Террористы планировали напасть на одно из учреждений образования в Симферополе и осуществить взрывы при помощи самодельных бомб. После осуществления задуманного террористы планировали покинуть территорию России и через Украину и Турцию перебраться в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам в этой стране.

«Задержаны двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», осуществлявших подготовку вооруженного нападения с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений Симферополя», – говорится в сообщении.