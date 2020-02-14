Блестящий ход Додика: Боснийские хорваты поддержали Республику Сербскую в бунте против Сараево

14.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Лидеры боснийских сербов и хорватов совместно выступили за изгнание судей-иностранцев из Конституционного суда БиГ, а также за равноправное представительство всех народов страны в органах власти, чего добиваются хорваты.

Об этом на совместной пресс-конференции сообщили сербский представитель Президиума БиГ Милорад Додик и председатель Палаты народов парламента страны, хорват Драган Чович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я заручился поддержкой решения политического руководства РС приостановить работу в органах власти БиГ у Хорватского демократического содружества (партии, которую возглавляет Чович – ред.), – заявил Милорад Додик. – Они тоже устранятся от принятия решений, пока эти два пункта (удаление иностранных судей из Конституционного суда БиГ и равноправное представительство всех народов страны в органах власти – ред.) не будут выполнены. Наши общины находятся под давлением иностранной силы, которая все предыдущие годы вмешивалась, принимая некоторые квази-решения, которые никогда не подтверждали того, что БиГ – это страна трех народов и двух энтитетов».

Тем самым лидер боснийских сербов дал понять, что всякий раз вмешательство иностранцев во внутренние дела Боснии и Герцеговины происходило в интересах сараевской элиты и боснийских мусульман – бошняков. И отметил, что бошнякская элита умело манипулирует понятиями «народ» и «граждане», добиваясь того, что во время выборов, из-за отсутствия у хорватов собственного энтитета, в органы власти различных уровней, благодаря мусульманским голосам, проходят ставленники Сараево, а не лидеры боснийских хорватов – именно так был избран союзник бошняков, не популярный у соплеменников хорватский член Президиума БиГ Желько Комшич.

«Мы внимательно изучили позицию представителей сербского народа… иностранным судьям нужно было давно уйти, – поддержал коллегу Драган Чович. – Необходимо принять закон, который обеспечивал бы законное представительство всех народов БиГ, и что это решение было принято на основе Дейтонских соглашений… Хорваты не могут быть удовлетворены ситуацией, когда два члена Президиума БиГ избраны голосами бошняков. В Боснии существует серьезная проблема функционирования всех институтов, которая отдаляет страну от всех видов интеграции (общин – ред.)».

Милорад Додик встретился с папским нунцием в БиГ, архиепископом Луджием Пекутом, заручившись поддержкой и у духовного лидера хорватской общины. А также пообщался с представителями послов стран «Квинты» – ведущих западных государств, влияющих на политику Западных Балкан (США, Великобритании, Франции, Германии и Италии), и с главой штаба Миссии ОБСЕ в БиГ Кэтлин Кавалец, ознакомив их с позиций РС.

Ожидаемо негласный лидер сараевской элиты, руководитель самой старой и крупной бошнякской партии – Партии демократического действия, Бакир Изетбегович, обрушился с критикой и угрозами на фрондирующих оппонентов.

«Они снова окажутся в кризисе…я не думаю, что Чович будет долго участвовать в авантюрах Додика, – заявил политик. – Они попытались фактически узурпировать, захватить землю в РС, мы подали апелляцию, Конституционный суд защитил нашу позицию…. Нам тоже многое не нравится, например, то, что при голосовании с показателями в 50% голосов мы должны довольствоваться квотой в 33%. Но у нас существует разделение страны, согласованное Дейтонскими соглашениями, и частью этих соглашений является Конституционный суд с международными судьями».

Ранее в ответ на решение Конституционного суда БиГ признать общественные сельскохозяйственные земли РС собственностью сараевских властей, Милорад Додик заявил о приостановке работы сербских представителей в органах власти страны и возможности воссоздания республиканской армии.