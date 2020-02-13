Республика Сербская объявит о создании собственной армии – Додик

13.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Конституционный суд Боснии и Герцоговины принимает решения, направленные против сербов.

Об этом в ответ на очередное антисербское решение Конституционного суда БиГ заявил сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Национальное собрание (парламент – ред.) Республики Сербской может отменить принятые ранее одобрения о передаче трех полномочий (Сараево – ред), – заявил Додик. – Возможно будет принято решение и о формировании Армии Республики Сербской…. Мы пока формально остаемся работать в учреждениях БиГ, но участвовать в принятии решений не будем. До сих пор Конституционный суд БиГ принимал все решения в ущерб сербскому народу и неоднократно нарушал Дейтонские соглашения».

Говоря о трех полномочиях, лидер боснийских сербов имел ввиду принятое ранее под нажимом Верховного представителя БиГ (иностранный чиновник, обладающий исключительными полномочиями, в том числе отменять ранее принятые законы и снимать избранных представителей власти всех уровней) передать от Баня-Луке к Сараево полномочия по сбору косвенных и военного налогов, а также формирования Высших судебного и прокурорского советов.

На такое резкое решение руководство сербского энтитета решило пойти после того, как Конституционный суд БиГ признал общественные сельхозугодия республики собственностью центральных сараевских властей. Додик сказал, что сербские представители будут бойкотировать работу боснийских органов власти пока не будет принят закон, согласно которому в Конституционном суде будет запрещено работать судьям-иностранцам.

«В Конституции очень четко сказано какой юрисдикцией обладает БиГ, – отметил Додик. – И там ничего не сказано про земли и недвижимость. Конституционный суд, вопреки Дейтонским соглашениям, хочет отменить Республику Сербскую. Но РС пойдет своим путем, сформирует свои независимые государственные органы и будет функционировать на своей территории. В Республике Сербской есть все элементы государства – его институты, его люди, и это не нарушает Дейтон».

Член Президиума БиГ опроверг измышления Сараево о том, что в политику РС вмешивается Россия, но признал, что уведомил о конфликте президента Сербии Александра Вучича. Позицию Додика уже поддержали президент РС Желька Цвиянович и оппозиционные партии республики. Ожидается, что Национальное собрание сербского энтитета рассмотрит поднятые сербским членом Президиума БиГ вопросы в ближайший понедельник.

Ранее стало известно, что в отторгнутом у боснийских сербов округе Брчко на всех уровнях местной власти дискриминируются женщины, в свое время пострадавшие от мусульманских боевиков.