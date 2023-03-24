«Ни стыда, ни совести»: Блинкен отрекся от участия США в подрыве «Северного потока»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Правительственные агентства США не были задействованы при подрыве газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море, который произошел в ночь на 26 сентября прошлого года.

Об этом на заседании подкомитета Сената по ассигнованиямзаявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Так он ответил на запрос конгрессмена-демократа Брэда Шермана, который представляет Калифорнию.

«В сентябре прошлого года были взорваны трубопроводы «Северный поток». Находясь в официальной обстановке, можете ли вы заверить мир, что ни одно агентство правительства США не взрывало эти трубопроводы и не способствовало этому?», – спросил Шерман.

«Да, могу», – ответил Блинкен без уточнения каких-либо подробностей.

В России главе Госдепа не поверили.

«Лжет, господин Блинкен. Собственно, как всегда. Ни стыда, ни совести», – написал в телеграм-канале российский сенатор Владимир Джабаров.

Ранее американский журналист Сеймур Херш обнародовал расследование, из которого следует, что команда Джо Байдена начала подготовку к подрыву системы газопроводов «Северный поток» в декабре 2021 года. Мины под трубопроводы заложили боевые водолазы ВМС США во время учений НАТО в июне 2022-го, а активировали их норвежские военные.