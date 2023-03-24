«Ни стыда, ни совести»: Блинкен отрекся от участия США в подрыве «Северного потока»

Анатолий Лапин.  
24.03.2023 09:37
  (Мск) , Москва
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Дзен, Диверсии, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


Правительственные агентства США не были задействованы при подрыве газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море, который произошел в ночь на 26 сентября прошлого года.

Об этом на заседании подкомитета Сената по ассигнованиямзаявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительственные агентства США не были задействованы при подрыве газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море,...

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Так он ответил на запрос конгрессмена-демократа Брэда Шермана, который представляет Калифорнию.

«В сентябре прошлого года были взорваны трубопроводы «Северный поток». Находясь в официальной обстановке, можете ли вы заверить мир, что ни одно агентство правительства США не взрывало эти трубопроводы и не способствовало этому?», – спросил Шерман.

«Да, могу», – ответил Блинкен без уточнения каких-либо подробностей.

В России главе Госдепа не поверили.

«Лжет, господин Блинкен. Собственно, как всегда. Ни стыда, ни совести», – написал в телеграм-канале российский сенатор Владимир Джабаров.

Ранее американский журналист Сеймур Херш обнародовал расследование, из которого следует, что команда Джо Байдена начала подготовку к подрыву системы газопроводов «Северный поток» в декабре 2021 года. Мины под трубопроводы заложили боевые водолазы ВМС США во время учений НАТО в июне 2022-го, а активировали их норвежские военные.

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