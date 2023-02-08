«Северный поток» подорвали норвежцы и ВМС США по приказу Байдена – результат расследования

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Команда Джо Байдена начала подготовку к подрыву системы газопроводов «Северный поток» в декабре 2021 года. Мины под трубопроводы заложили боевые водолазы ВМС США во время учений НАТО в июне 2022-го, а активировали их норвежские военные.

Это следует из расследования авторитетного журналиста американского издания New Yorker, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ноябре 2021 года внимание администрации США вновь было приковано к «Северным потокам». Пока Европа оставалась зависимой от трубопроводов с дешевым природным газом, Вашингтон опасался, что такие страны, как Германия, не захотят снабжать Украину деньгами и оружием, необходимыми для победы над Россией. Именно в этот неспокойный момент Байден уполномочил Джейка Салливана собрать межведомственную группу для разработки плана противодействия», – пишет журналист.

По его информации, в декабре 2021 года Джейк Салливан созвал собрание вновь сформированной оперативной группы. Салливан требовал, чтобы группа разработала план разрушения двух газопроводов «Северный поток», чтобы он выполнил «пожелание президента». В начале 2022 года рабочая группа ЦРУ доложила межведомственной группе Салливана: «У нас есть способ взорвать трубопроводы».

Херш напоминает, что 7 февраля 2022-го, менее чем за три недели до казавшегося неизбежным вторжения России на Украину, Байден встретился в Белом доме с канцлером Германии Олафом Шольцем, который после некоторого колебания теперь прочно вошел в американскую команду. На последовавшем брифинге для прессы Байден вызывающе заявил:

«Если Россия вторгнется…«Северного потока – 2» больше не будет. Мы покончим с ним».

План взорвать газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» был понижен с уровня «секретной операции», требующей информирования Конгресса, до «строго засекреченной разведывательной операции при военной поддержке США».

По закону, пояснил источник, «больше не существовало законного требования сообщать об операции Конгрессу. Все, что им нужно было сделать сейчас, это просто сделать это, но это все еще должно было быть тайно. У русских превосходное наблюдение за Балтийским морем».

Базой для проведения операции была выбрана Норвегия.

«У норвежцев было решение и важнейшего вопроса о том, когда она должна состояться. Каждый июнь в течение последних лет Шестой американский флот принимает участие в крупных учениях НАТО в Балтийском море с участием десятков кораблей союзников по всему региону. Учения, проводимые в июне 2022-го, известны как «Балтийские операции 22» или BALTOPS 22. Норвежцы предположили, что это будет идеальное прикрытие для установки мин», – пишет журналист.

Он отмечает, что первый этап осуществили водолазы военно-морских сил США, а не сил специального назначения, о тайных операциях которых необходимо докладывать Конгрессу и заранее информировать руководство Сената и Палаты представителей – так называемую «Банду восьми». Сначала планировали установить на мины под «Северными потоками» мины с часовым механизмом, но потом было принято другое решение. Мины, которые заложили американские боевые водолазы под прикрытием учений BALTOPS 22, были снабжены специальными взрывателями, реагирующими на сигнал с гидроакустического буя, который мог быть сброшен с самолетом в любое время.

«26 сентября 2022 года разведывательный самолет P8 ВМС Норвегии совершил, казалось бы, обычный полет и сбросил гидроакустический буй. Сигнал распространился под водой, сначала на «Северный поток – 2», а затем на «Северный поток – 1». Через несколько часов сработала мощная взрывчатка С4, и три из четырех трубопроводов были выведены из строя», – пишет журналист New Yorker.

Сеймур Херш отметил, что в Белом доме и ЦРУ отрицают причастность Вашингтона к диверсии на «Северных потоках», и назвали это ложью и вымыслом. При этом он приводит радостную реакцию на подрыв газопроводов со стороны госсекретаря США Энтони Блинкена, его заместителя Виктории Нуланд и самого Джо Байдена.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Запад может подорвать и последнюю нитку «Северных потоков».