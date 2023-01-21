Ближайшие полтора месяца покажут эффективность Герасимова – грядут самые тяжелые испытания на Донбассе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Освобождение Соледара свидетельствует о том, что российская армия перехватывает стратегическую инициативу у противника.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил военный эксперт полковник Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы почему-то печально боимся говорить, что потеряли стратегическую инициативу. Мы организованно отошли из Балаклеи, Изюма, Купянска и, в конце концов, из Херсона. Взятие Соледара – это первый признак того, что мы начинаем выгрызать стратегическую инициативу у противника», – сказал Баранец.

По мнению Баранца, после освобождения Артёмовска и Авдеевки российскую армию может ждать куда более серьёзное испытание.

«А вот какой будет эффективность Герасимова – покажет ближайшее время. Скажем, месяц-полтора. Потому что кроме Соледара и Артёмовска есть ещё один очень больной зуб на поле боя – Авдеевка, которая истязает Донецк своими артиллерийскими нападками. Вот когда мы эту тройственную задачу решим, тогда выйдем на простор Славянска и Краматорска, где ой как нам будет сложно. Потому что это самый главный оборонительный редут. Одна из главных битв будет как раз на этом плацдарме, Славянск и Краматорск. Тут есть и политическое значение, потому что с их освобождением мы выйдем на административные границы Донецкой области, и она будет освобождена», – пояснил Баранец.