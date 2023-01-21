Ближайшие полтора месяца покажут эффективность Герасимова – грядут самые тяжелые испытания на Донбассе

Владимир Гладков.  
21.01.2023 00:48
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Освобождение Соледара свидетельствует о том, что российская армия перехватывает стратегическую инициативу у противника.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил военный эксперт полковник Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Освобождение Соледара свидетельствует о том, что российская армия перехватывает стратегическую инициативу у противника. Об...

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«Мы почему-то печально боимся говорить, что потеряли стратегическую инициативу. Мы организованно отошли из Балаклеи, Изюма, Купянска и, в конце концов, из Херсона.

Взятие Соледара – это первый признак того, что мы начинаем выгрызать стратегическую инициативу у противника», – сказал Баранец.

По мнению Баранца, после освобождения Артёмовска и Авдеевки российскую армию может ждать куда более серьёзное испытание.

«А вот какой будет эффективность Герасимова – покажет ближайшее время. Скажем, месяц-полтора. Потому что кроме Соледара и Артёмовска есть ещё один очень больной зуб на поле боя – Авдеевка, которая истязает Донецк своими артиллерийскими нападками.

Вот когда мы эту тройственную задачу решим, тогда выйдем на простор Славянска и Краматорска, где ой как нам будет сложно. Потому что это самый главный оборонительный редут.

Одна из главных битв будет как раз на этом плацдарме, Славянск и Краматорск. Тут есть и политическое значение, потому что с их освобождением мы выйдем на административные границы Донецкой области, и она будет освобождена», – пояснил Баранец.

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