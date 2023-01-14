«Грядёт нечто глобальное» – в Киеве испугались назначения Герасимова

Сергей Вредников.  
14.01.2023 18:36
  (Мск) , Донецк
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Перестановки в командовании спецоперацией, когда во главе ее стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, означают скорое расширение зоны боевых действий.  

Об этом в эфире интернет-канала «Да, это так» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». 

Перестановки в командовании спецоперацией, когда во главе ее стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий...

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«Если ставят Герасимова, это означает, что готовится нечто более глобальное, чем было до сих пор. До сих пор картина была локальная.  

По сути, картина напоминала трагедию Первой мировой войны. Трагедия Первой мировой войны заключалась в том, что она перешла в окопную войну. Окопная война – это кабздец всему и всегда.  

Представь себе чистое поле точечек, и больше тебе точки ставить негде. Ситуация зафиксировалась не потому, что два игрока договорились, а потому что больше пустого места нет. Это фиксация по факту», – сказал он.  

Чаплыга отметил, что в скором времени зона боевых действий должна многократно увеличиться.  

«Дальше может быть два варианта. Либо подпись, фиксация этого всего, то есть «Стамбул-2». Либо переход на новый уровень, выводить всю картину, добавить клеточки, грубо говоря. Представь – было десять на десять, теперь будет сто на сто», – добавил политолог.

 

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