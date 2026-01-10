Близкий к Кремлю политолог: Возможно, придётся остановить СВО без достижения всех целей

России, вероятно, придется согласиться на прекращение СВО без достижения целей на всей территории Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала газеты парламентского собрания Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил политолог Сергей Караганов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Трамп предложил нам и выгодное, и невыгодное решение. Невыгодное, потому что оно частичное, а выгодное, потому что, и поэтому, может быть, на часть его нужно пойти, потому что оно может остановить кровопролитие. Но цели войны никто не отменял – это освобождение в качестве промежуточного варианта юга и востока Украины, может быть до такого – «Донбасс плюс», но дальше нужно будет думать о том, чтобы сломить волю европейских псевдо-элит к агрессии против России.

Нам удалось с помощью целого ряда мер отодвинуть Америку от невыгодного ей курса на глобальное доминирование, но вот с Европой дело плохо. Нам нужно будет решать европейскую проблему, которую мы не решили при Наполеоновских войнах, мы не решили до конца даже во время Великой Отечественной войны. Нам нужно решить проблему Европы. Напоминаю вам, что Европа — это исчадие всех бед человечества, в том числе бед России», – заявил Караганов.