Близкий к Лукашенко эксперт: «Вопрос признания Крыма российским практически согласован»

05.11.2021 12:33 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Слова президента Белоруссии на заседании Высшего Госсовета Союзного государства (ВГС), посетовавшего, что его не пригласили в Крым на празднование Дня народного единства, не являются дипломатической риторикой. Вскоре стоит ожидать формального признания российского статуса полуострова Минском.

В такой оценке сходятся все белорусские комментаторы, близкие к власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос признания Крыма практически согласован. Александр Лукашенко предложил провести в Крыму следующее заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства. Это значит, что Москва предоставила Минску компенсационные механизмы, страхующие от неизбежных потерь на украинском рынке. Кроме того, решение «украинского вопроса» есть, и мы его все знаем», – написал в своем телеграм-канале политолог Александр Шпаковский.

Координатор российско-белорусского экспертного клуба Вячеслав Сутырин считает, что о скором формальном признании российского статуса Крыма свидетельствует принятие на ВГС наряду с интеграционными программами общей военной доктрины.

«Проект доктрины много лет лежал под сукном, хотя Москва одобрила его еще несколько лет назад. Главный момент – политический. Иметь общую доктрину и не признавать территориальную целостность, границы союзника невозможно», – написал Сутырин.