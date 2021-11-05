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05.11.2021 12:33 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Близкий к Лукашенко эксперт: «Вопрос признания Крыма российским практически согласован»

Новости УкраиныСлова президента Белоруссии на заседании Высшего Госсовета Союзного государства (ВГС), посетовавшего, что его не...

Слова президента Белоруссии на заседании Высшего Госсовета Союзного государства (ВГС), посетовавшего, что его не пригласили в Крым на празднование Дня народного единства, не являются дипломатической риторикой. Вскоре стоит ожидать формального признания российского статуса полуострова Минском.

В такой оценке сходятся все белорусские комментаторы, близкие к власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос признания Крыма практически согласован. Александр Лукашенко предложил провести в Крыму следующее заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства. Это значит, что Москва предоставила Минску компенсационные механизмы, страхующие от неизбежных потерь на украинском рынке. Кроме того, решение «украинского вопроса» есть, и мы его все знаем», – написал в своем телеграм-канале политолог Александр Шпаковский.

Координатор российско-белорусского экспертного клуба Вячеслав Сутырин считает, что о скором формальном признании российского статуса Крыма свидетельствует принятие на ВГС наряду с интеграционными программами общей военной доктрины.

«Проект доктрины много лет лежал под сукном, хотя Москва одобрила его еще несколько лет назад. Главный момент – политический. Иметь общую доктрину и не признавать территориальную целостность, границы союзника невозможно», – написал Сутырин.

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