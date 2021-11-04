Лукашенко снова подразнил Крымом – и Россию, и Украину

04.11.2021 20:17 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко публично посетовал, что российский коллега Владимир Путин не пригласил его сегодня в Крым на празднование Дня народного единства.

Об этом он заявил на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое проходило в онлайн-режиме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В заключении я хочу членам Высшего госсовета пожаловаться. Украина закрыла для Белоруссии небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, сделано немало, по дороге провезет в Крым. Но сегодня один уехал – и меня с собой не пригласил. Потому я с такой жалобой выступаю. Если не в Крым, может, в Питер, на родину посмотрим. В свою очередь приглашаю к себе на родину, 20 минут от Москвы, и в Минск. Это так, для разрядки напряженности. В этой шутке есть доля только шутки», – высказался Лукашенко.

Он заявил, что хочет лично осмотреть Мемориал жертвам Гражданской войны в Севастополе, к которому Путин сегодня возлагал цветы.

«Да, я нахожусь в Севастополе по случаю Дня народного единства в связи с открытием этого памятника. Памятник очень хороший, рекомендую посмотреть… Я думаю, он является символом возврата к единению многонациональной российской нации. Александр Григорьевич, мы всегда рады вас видеть здесь, чтоб вы могли его посмотреть», – ответил Путин.

«Де-факто – это признание Крыма», – прокомментировал этот диалог в своем телеграм-канале российский телеведущий Владимир Соловьев.

«Лукашенко приедет в Крым», – считает политолог Марат Баширов.

«О том, что Путин пригласил Лукашенко в Крым после того, как тот сам напросился. Поедет ли Лукашенко в Крым, признает ли он Крым российским и изменится ли что-то от его признания для России и Крыма – это все вторично по сравнению с символическим жестом», – отмечает шеф-редактор RuBaltic.Ru Александр Носович.

Зампред белорусской Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова обратила внимание на то, что в начале заседания Лукашенко отдельно поздравил с праздником россиян и крымчан.

«Пожелать им мужества в эти непростые дни. Они должны знать, что они не одни. Все мы рядом, будем держаться друг друга и помогать», – сказал Лукашенко.

«То есть не “вашим российским гражданам”, не “привет жителям российского Крыма”, а “через руководство Крыма”. Что это – как не очередное публичное непризнание российского статуса Крыма? Кто-то всё ещё ждёт “прорывной” интеграции?», – написала Мирсалимова в своем «фейсбуке».

А политолог Андрей Суздальцев считает, что пассаж Лукашенко вообще не имел отношения к Крыму. Он жаловался только на то, что не смог встретиться с Путиным лично.

«Иными словами, в онлайн-формате деньги не вытянуть из Путина, а вот в очном свидании Лукашенко надеялся деньги от Кремля, все-таки, получить», – написал Суздальцев.