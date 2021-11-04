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04.11.2021 20:17 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Общество, Политика, Провокации, Россия, Севастополь, Скандал, Украина
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Лукашенко снова подразнил Крымом – и Россию, и Украину

Новости УкраиныПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко публично посетовал, что российский коллега Владимир Путин не пригласил его...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко публично посетовал, что российский коллега Владимир Путин не пригласил его сегодня в Крым на празднование Дня народного единства.

Об этом он заявил на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое проходило в онлайн-режиме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В заключении я хочу членам Высшего госсовета пожаловаться. Украина закрыла для Белоруссии небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, сделано немало, по дороге провезет в Крым.

Но сегодня один уехал – и меня с собой не пригласил. Потому я с такой жалобой выступаю. Если не в Крым, может, в Питер, на родину посмотрим. В свою очередь приглашаю к себе на родину, 20 минут от Москвы, и в Минск. Это так, для разрядки напряженности. В этой шутке есть доля только шутки», – высказался Лукашенко.

Он заявил, что хочет лично осмотреть Мемориал жертвам Гражданской войны в Севастополе, к которому Путин сегодня возлагал цветы.

«Да, я нахожусь в Севастополе по случаю Дня народного единства в связи с открытием этого памятника. Памятник очень хороший, рекомендую посмотреть… Я думаю, он является символом возврата к единению многонациональной российской нации. Александр Григорьевич, мы всегда рады вас видеть здесь, чтоб вы могли его посмотреть», – ответил Путин.

«Де-факто – это признание Крыма», – прокомментировал этот диалог в своем телеграм-канале российский телеведущий Владимир Соловьев.

«Лукашенко приедет в Крым», – считает политолог Марат Баширов.

«О том, что Путин пригласил Лукашенко в Крым после того, как тот сам напросился. Поедет ли Лукашенко в Крым, признает ли он Крым российским и изменится ли что-то от его признания для России и Крыма – это все вторично по сравнению с символическим жестом», – отмечает шеф-редактор RuBaltic.Ru Александр Носович.

Зампред белорусской Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова обратила внимание на то, что в начале заседания Лукашенко отдельно поздравил с праздником россиян и крымчан.

«Пожелать им мужества в эти непростые дни. Они должны знать, что они не одни. Все мы рядом, будем держаться друг друга и помогать», – сказал Лукашенко.

«То есть не “вашим российским гражданам”, не “привет жителям российского Крыма”, а “через руководство Крыма”. Что это – как не очередное публичное непризнание российского статуса Крыма? Кто-то всё ещё ждёт “прорывной” интеграции?», – написала Мирсалимова в своем «фейсбуке».

А политолог Андрей Суздальцев считает, что пассаж Лукашенко вообще не имел отношения к Крыму. Он жаловался только на то, что не смог встретиться с Путиным лично.

«Иными словами, в онлайн-формате деньги не вытянуть из Путина, а вот в очном свидании Лукашенко надеялся деньги от Кремля, все-таки, получить», – написал Суздальцев.

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