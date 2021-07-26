Близкий к Лукашенко политолог: Белоруссия не может быть нейтральной

26.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Положение о нейтралитете Белоруссии в Конституции более неактуально, поскольку не отвечает существующим реалиям.

Об этом в интервью «Известиям» сообщил член конституционной комиссии республики, руководитель информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский.

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил член конституционной комиссии республики, руководитель информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский, отвечая на вопрос о дискуссиях вокруг положения о нейтралитете.

По словам эксперта, считающегося выразителем позиции официального Минска, положение о нейтралитете страны закладывалось в 1990-е годы, когда была другая ситуация, в том числе международная, и казалось, что повторение глобального геополитического противоборства невозможно.

«Мне представляется положение о белорусском нейтралитете рудиментом. Беларусь — военно-политический союзник России, входит в ОДКБ, у нас на две страны общая оборонная доктрина. Можем ли мы говорить о нейтралитете? Вряд ли», – считает Шпаковский.

Также он отметил, что Запад всегда воспринимал разговоры о нейтралитете как повод для провокационных попыток обеспечить дистанцирование Беларуси от России.

«Они под этими разговорами просто искали точки входа в систему нашей безопасности и государственности. Те ростки, которые были заложены во время этих мероприятий, дали о себе знать после президентских выборов 2020 года. Сейчас, надо сказать, государство эти ростки активно пропалывает. Так зачем же мы опять хотим достижения нейтрального статуса? Это закладывает мину под нашу государственность. Такую позицию разделяют и многие мои коллеги по комиссии», – подчеркнул политолог.

При этом он говорит, что есть и другая точка зрения, которая основана на исследовании общественных настроений.

«Я готов поверить в то, что обществу хочется, чтобы Беларусь была нейтральной и равноудаленной от всех конфликтов. Но мы прекрасно понимаем, что желание общества нередко не совпадает с реальной картиной», – резюмировал Шпаковский.