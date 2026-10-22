Блокада Приднестровья. Тирасполь собирает митинг в надежде на помощь России
Вице-премьер Молдовы Валерий Киверь сделал резонансное заявление: цель новых поборов с приднестровских предприятий – разрушение экономической системы ПМР. Молдавские открыто говорят: через экономический кризис нужно принудить Приднестровье к капитуляции – «реинтеграции».
Тирасполь не молчит – в республике готовится общенародный форум против давления Молдовы. Разбираемся в ситуации с экспертом Финуниверситета при правительстве РФ, экс-замглавы МИД ПМР Игорем Шорниковым.
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Насколько серьезна ситуация с блокадой республики?
Курс Кишинева на экономическое подавление Приднестровья последовательно осуществляется уже 25 лет. Вспомним 2001 год и первую таможенную блокаду ПМР. Это – давняя стратегия, которая только сейчас получила возможность реализовываться.
Разница сегодняшних событий с прошлым периодом в том, что в последние годы у России нет достаточных механизмов обуздания кишиневских амбиций. Власти РМ объявили России дипломатическую войну, присоединились к европейским санкциям, ведут процесс выхода из СНГ, любое замечание из Москвы называют гибридным вмешательством. А появление в поле видимости любого неопознанного дрона используется как повод для антироссийской истерии.
Раньше Кишинев сдерживал агрессию ради диалога с Москвой, а сегодня намеренно идет на обострение.
Если учесть курс на милитаризацию Молдовы при поддержке ЕС, становится понятно, что экономическое удушение – лишь часть угрозы Приднестровью.
Молдова, изображая жертву российской агрессии, планирует под этим соусом покончить с ПМР.
Приднестровье пытается выстоять, находясь под постоянной угрозой военного вторжения. Конечно, официальные лица в Молдове говорят о приверженности миру, но когда эти люди говорили правду?
Есть ли рычаги воздействия на ситуацию у посредников?
Заметим, американская дипломатия, которая сейчас снова активно взаимодействует с российской, заинтересована в сохранении управляемости региональной ситуации. И у США есть возможности для того, чтобы держать Санду в узде.
Вместе с тем, администрация Трампа не всесильна, особенно, когда встречает противодействие ЕС или британцев. И все же нынешняя позиция Вашингтона является дополнительным фактором стабильности.
Правда, рассчитывать, что она останется неизменной хоть какой-то продолжительный срок, не приходится.
Единственная реальная гарантия мира – российский миротворческий контингент. Все региональные игроки понимают, что Россия не станет стесняться в средствах, если придется защищать сограждан на Днестре.
В последние месяцы фокус внимания Москвы на ситуации вокруг Приднестровья усиливается, а, значит, есть надежда, что ПМР удастся преодолеть вызовы, связанные с экономическим давлением.
На 23 октября назначено Собрание приднестровского народа, цель митинга – привлечь международное внимание к действиям Молдовы. Каким может быть эффект этой инициативы?
Сила Приднестровья – в единстве, и четкая позиция общества – лучший сигнал международному сообществу и тем, кто способен помочь. Никто не станет заступаться за тех, кто не готов защищать себя сам. Никто.
На это и расчет недругов Приднестровья: они подтачивают его идентичность через евроинтеграционную пропаганду, румынские паспорта, активизацию оттока молодежи.
И как они тяжело реагируют, когда приднестровцы солидарно идут на российские выборы, массово записываются на получение гражданства России.
Аргументы Кишинева сегодня могут звучать просто: «приднестровцы устали от неопределенности, они готовы стать частью Молдовы, Румынии, Евросоюза, лишь бы им дали нормально жить и развиваться, не мешайте Санду, и приднестровская проблема сама рассосется».
Поэтому приднестровцам надо объединяться, вновь и вновь заявлять о себе и о своем геополитическом выборе. А помощь придет.
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