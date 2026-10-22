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Вице-премьер Молдовы Валерий Киверь сделал резонансное заявление: цель новых поборов с приднестровских предприятий – разрушение экономической системы ПМР. Молдавские открыто говорят: через экономический кризис нужно принудить Приднестровье к капитуляции – «реинтеграции».

Тирасполь не молчит – в республике готовится общенародный форум против давления Молдовы. Разбираемся в ситуации с экспертом Финуниверситета при правительстве РФ, экс-замглавы МИД ПМР Игорем Шорниковым.

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Насколько серьезна ситуация с блокадой республики?

Курс Кишинева на экономическое подавление Приднестровья последовательно осуществляется уже 25 лет. Вспомним 2001 год и первую таможенную блокаду ПМР. Это – давняя стратегия, которая только сейчас получила возможность реализовываться. Разница сегодняшних событий с прошлым периодом в том, что в последние годы у России нет достаточных механизмов обуздания кишиневских амбиций. Власти РМ объявили России дипломатическую войну, присоединились к европейским санкциям, ведут процесс выхода из СНГ, любое замечание из Москвы называют гибридным вмешательством. А появление в поле видимости любого неопознанного дрона используется как повод для антироссийской истерии. Раньше Кишинев сдерживал агрессию ради диалога с Москвой, а сегодня намеренно идет на обострение. Если учесть курс на милитаризацию Молдовы при поддержке ЕС, становится понятно, что экономическое удушение – лишь часть угрозы Приднестровью. Молдова, изображая жертву российской агрессии, планирует под этим соусом покончить с ПМР. Приднестровье пытается выстоять, находясь под постоянной угрозой военного вторжения. Конечно, официальные лица в Молдове говорят о приверженности миру, но когда эти люди говорили правду?

Есть ли рычаги воздействия на ситуацию у посредников?

Заметим, американская дипломатия, которая сейчас снова активно взаимодействует с российской, заинтересована в сохранении управляемости региональной ситуации. И у США есть возможности для того, чтобы держать Санду в узде. Вместе с тем, администрация Трампа не всесильна, особенно, когда встречает противодействие ЕС или британцев. И все же нынешняя позиция Вашингтона является дополнительным фактором стабильности. Правда, рассчитывать, что она останется неизменной хоть какой-то продолжительный срок, не приходится. Единственная реальная гарантия мира – российский миротворческий контингент. Все региональные игроки понимают, что Россия не станет стесняться в средствах, если придется защищать сограждан на Днестре. В последние месяцы фокус внимания Москвы на ситуации вокруг Приднестровья усиливается, а, значит, есть надежда, что ПМР удастся преодолеть вызовы, связанные с экономическим давлением.

На 23 октября назначено Собрание приднестровского народа, цель митинга – привлечь международное внимание к действиям Молдовы. Каким может быть эффект этой инициативы?