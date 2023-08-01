Блокада прорвана? Российские корабли не стали мешать заходу судов в украинский порт

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Три судна якобы прорвали военно-морскую блокаду и зашли в украинский порт.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Форбс».

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«Три разведывательных самолета НАТО и один БПЛА наблюдали за тем, как три иностранных гражданских судна преодолели военно-морскую блокаду Украины и пришли в украинский морской торговый порт Измаил в дельте Дуная. Судно с бортовым номером Ams1 принадлежит Израилю, Sahin 2 — Греции, Yilmaz Kaptan имеет турецко-грузинскую регистрацию. Корабли уже стали на якорь в одном из зерновых портов Украины. Предполагается, что в Измаиле суда перегрузят зерно, затем через Черное море направятся в иностранные порты», – пишет «Форбс».

При этом отмечается, что суда даже «не пытались скрыть свои намерения».

«Все они включили свои радиотранспондеры, сделав свое местонахождение и курс видимыми для всех, кто имеет доступ к Интернету и веб-сайтам отслеживания кораблей», – говорится в публикации.

«Форбс» уточняет:

«Ни «Сергей Котов», ни какое-либо другое российское судно не вмешивалось».

Экономист Александр Дудчак считает, что таким образом «проверяют крепость нервов и пределы допустимых действий для них.

«Похоже, что готовы обнаглеть и возобновить «зерновую сделку», игнорируя Россию», – пишет Дудчак в своем тг-канале.

Впрочем, бежавший из Крыма экономист Андрей Клименко, отслеживающий активность в Черном море, главред BlackSeaNews считает, что о прорыве блокады говорить преждевременно.

«По состоянию на 21:40 киевское время 31.07.2023 на якорной стоянке к юго-юго-западу от острова Змеиный (преимущественно в терводах Румынии) находятся как минимум 16 «прорывателей блокады» (на карте отмечены желтым маркером). Некоторые из них пришли туда довольно давно, именно тогда и после того, как восточные варвары сделали свои варварские заявления. Еще несколько на пути от Босфора. Они не считают себя героями и «прорывателями» – это просто нормальные моряки, делающие свою работу. Уверен, что украинские и румынские лоцманы, портовики и ВМСУ делают то, что нужно. И не поднимают шум», – пишет Клименко в своем блоге.

«Кстати, термин «зерновая блокада» еще можно было бы понять по портам Одесской области, потому что там был «зерновой коридор», которого пока нет. К дунайским портам этот термин не очень уместен. Как и просто «блокада». Блокада – это когда военные корабли мешают проходу судов, то есть требуют остановиться, вернуть, производить осмотры и т.д. Насколько мне известно, пока все ограничилось предупреждениями по рации на очень плохом английском. И сообщениями о заминировании. И все поняли, что моряков хотят «взять на слабО», – добавил автор.

Тг-канал проекта Рыбарь, основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком, тоже не пишет о «прорыве блокады», но считает, что таким образом Россию тестируют на реакцию.

«Вчера три судна израильского, турецкого и греческого происхождения прямым маршрутом пересекли акваторию Чёрного моря, остановившись у устья реки Дунай. Сейчас все они стоят в том же районе, где образовалась пробка после нескольких ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре Украины. Только у сухогруза AMS1 конечным пунктом назначения установлен украинский порт Измаил. У судна Sahin 2 нет данных о порте прибытия, а у Yilmiz Kaptan указан румынский Галати. И пока что неясно, будут ли эти транспортники заходить в Дунай. В случае если суда решат пройти курсом на Дунай это, во-первых, продемонстрирует то, что портовая инфраструктура Украины по-прежнему функционирует. Хотя с учетом атаки на патрульные корабли дронами из устья Дуная, это скорее факт. А, во-вторых, такой сценарий создаст прецедент для других стран, сухогрузы и контейнеровозы которых застряли у берегов Румынии и Украины, что с предупреждениями российских властей можно не считаться», – пишет канал Звинчука.

А вот военный обозреватель полагает, что «Израиль решил проверить красные линии Министерства обороны России».

«Первая проверка красных линий Минобороны России по отмене зерновой сделки ждёт нас на днях: караван из пяти судов, возглавляемых израильским кораблем идёт Дунаем к порту Рени. Что везут – пока не известно, но это и не важно, если на первый караван не отреагирует, то потом пойдут потоком, один караван за другим. Важное испытание для Министерства обороны, посмотрим, какой будет ответ», – пишет Баранчик.

Примечательно, что сегодня утром украинские беспилотные катера попытались атаковать патрульные корабли России.