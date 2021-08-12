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12.08.2021, Санкт-Петербург, Иван Добровольский
 
Выборы, Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал
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Блокада «Родины»: Смольный намерен не допустить партию до выборов

Инфополе Петербурга сотрясла очередная новость: городской избирком планирует отказать в регистрации списка кандидатов партии...

Инфополе Петербурга сотрясла очередная новость: городской избирком планирует отказать в регистрации списка кандидатов партии «Родина» – сегодня вечером пройдет заседание по этому вопросу.

В пресс-релизе ГИК анонсировано заседание «об отказе в регистрации списка кандидатов». Такое решение, если оно будет принято, сулит новый скандал в контексте сентябрьских выборов – об этом говорят многие эксперты.

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Депутат Госдумы от «Справедливой России» Михаил Емельянов считает происходящее «безобразием».

«Родина» – уважаемая партия. Лишать одного из важнейших игроков права на участие в выборах – это фальсификация результатов. У «Родины» есть свои избиратели, но из-за решения ГИК они не смогут проголосовать за партию. Я не приветствую подобные решения», – заявил депутат.

Политолог Павел Данилин также считает, что подобное решение не останется без последствий: «Будет скандал, и скандал очень страшный».

Напомним, что партия, состоящая из в общем-то мирных и конструктивных кандидатов, встретила сопротивление почти в самом начале предвыборной кампании. Так, «Родине» запретили вести агитационную деятельность с использованием наружной рекламы.



Певица Татьяна Буланова обратилась к ЦИК с просьбой разобраться в ситуации. Глава избиркома Элла Памфилова отправила в город специальную комиссию, а также сообщила, что считает виновным губернатора Беглова, который и принимал решение о составе городского избиркома. В тот же день Булановой было отказано в регистрации кандидатом в ЗакС – таков был ответ Смольного.

Теперь осталось дождаться итогов заседания комиссии по отказу в регистрации списка “родинцев”.

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