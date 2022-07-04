Блокада Шпицбергена: все серьезней, чем с Калининградом

Демарш Норвегии, перекрывшей поставки продовольствия российским шахтёрам Шпицбергена, – это не просто очередной санкционный шантаж Запада.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в отставке Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По условиям договора, на Шпицбергене надо вести хозяйственную деятельность для того, чтобы присутствовать. Я разговаривал с теми, кто в своё время руководил «Арктикуглём». Проблема в том, что там есть государственные интересы РФ, покрытые государственной тайной, о чём я распространяться не буду.

Но для того, чтобы государственные интересы РФ там выдерживались, надо, чтобы там велась хозяйственная деятельность. «Арктикуголь» ведёт её имитационным планом, потому что там этот уголь дорогущий, он там золотой.

Попытки выдавить наших из Шпицбергена предпринимаются не в первый раз. Там ещё было какое-то предательство советских элит, кажется, при Шеварднадзе, когда они пошли на полном поводу у норвежцев и что-то там сдали. И сейчас это очень серьёзная атака. Как наши будут её разруливать, я не в курсе. Это серьёзней, чем Калининград», – сказал Трухан.