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Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2022 году составило почти 33%.

Это следует из обзора, опубликованного 22 февраля американским агентством Bloomberg, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Общий урон экономике Украины издание оценивает в 136 миллиардов долларов.

При этом ВВП России, которому в начале минувшего года предрекали двузначное падение, по итогам 2022-го снизился лишь на 2,1% – меньше, чем в пандемию. Об этом Росстат сообщил 21 февраля.

Издание пытается успокоить граждан Украины и инвесторов в эту страну, приводя прогноз Национального банка Украины (НБУ) – мол, украинский ВВП может вырасти на 0,3% в этом году на фоне слабой экономической активности. Ожидается, что экономика будет медленно набирать обороты, когда риски безопасности снизятся, отмечает агентство. Что будет, если они не снизятся, или повысятся, – аналитики Bloomberg не пишут.

Кроме того, необходимо отметить, что доверять Блумбергу было бы наивно, и реальная цифра падения украинского ВВП в прошлом году может оказаться в два раза больше.

Агентство также констатирует, что в прошлом году Украина полагалась на сочетание иностранных и местных источников для финансирования своего военного бюджета.

«Основная внутренняя поддержка исходила от НБУ и специальных военных облигаций, выпущенных Министерством финансов. США, Европейский Союз и Международный валютный фонд были крупнейшими международными спонсорами», – сказано в обзоре.

«Национальный банк Украины сыграл решающую роль в финансировании бюджета страны в первые месяцы войны. Но в январе 2023 года он сократил покупки облигаций до нуля, и правительство надеется, что дальнейшая поддержка со стороны денежно-кредитных властей не потребуется», – пишут аналитики Bloomberg.

В переводе это означает, что Вашингтон, контролирующий кредитно-денежную политику Киева, просто запретил НБУ дальнейшую эмиссию гривны (а она, к примеру, в июне 2022-го превысила 100 миллиардов). Теперь киевские власти в своих расходах полностью зависят от Запада, который получил дополнительный рычаг для того, чтобы отправить украинские вооружённые формирования в наступление.

Как сообщал «ПолитНавигатор», поскольку Верховная Рада не ратифицировала большинство займов Украины, в перспективе Киев может просто проигнорировать набранные на Западе долги и отказаться их платить.