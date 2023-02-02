«МВФ, долги? Все вопросы к Шмыгалю» – в Киеве придумали, как «кинуть» Запад

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Поскольку Верховная рада не ратифицировала большинство займов Украины, в перспективе Киев может просто проигнорировать набранные на Западе долги и отказаться их платить.

Об этом в эфире интернет-канала «Apasov» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я открою Конституцию и прочту, что все международные договора должны быть ратифицированы в Раде. Не ратифицировано в Раде? Нет?» – Чаплыга демонстративно разорвал какую-то бумажку. – «А Шмыгаля, который это подписывал, идите ищите у себя в Лондоне. Когда найдёте, скажете, что он нам денег должен. То же самое с МВФ. Хоть один меморандум был в Раде проголосован? Не был – значит, до свидания. Поймаете Шмыгаля – скажете, что он должен денег. Всё, идите искать», – объяснил политолог возможную тактику украинских властей в перспективе.

Однако он уверен, что некоторые долги Украина никак не сможет проигнорировать, и их придётся платить.

«А вот та х..ня, которую проголосовала Яресько, она ж не дура, она провела эти ВВП варранты через парламент при выключенном табло. Вот с этим будет сложнее. С ними и будет разбираться», – добавил Чаплыга.