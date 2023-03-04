Bloomberg: Россия успешно обходит санкции в области высоких технологий

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Россия, похоже, успешно обходит санкции Европейского Союза и G7, чтобы получить важнейшие полупроводники и другие технологии для продолжения СВО на Украине.

Об этом 4 марта сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на информацию европейских дипломатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным агентства, российский импорт в целом в значительной степени вернулся к довоенному уровню 2020 года, а анализ торговых данных позволяет предположить, что современные чипы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и других союзных странах, поставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

Казахстан является ключевым примером. В 2022 году эта центральноазиатская страна экспортировала в Россию передовые полупроводники на сумму 3,7 миллиона долларов, по сравнению со всего лишь 12 000 долларов за год до начала СВО.

В период с 2017 по 2021 год Россия ежегодно покупала у ЕС, США, Японии и Великобритании передовые чипы и интегральные схемы в среднем на 163 миллиона долларов. В 2022 году этот показатель снизился примерно до 60 миллионов долларов.

Данные показывают, что Турция, Сербия, ОАЭ и еще полдесятка стран Восточной Европы и Центральной Азии помогли восполнить этот дефицит. При этом поставки высокотехнологичных компонентов в эти страны из стран-союзников выросли на аналогичную сумму.

Страны ЕС и G7 ввели многочисленные санкции год назад в попытке ослабить российскую военную машину и подорвать экономику РФ. Полученные данные свидетельствуют о том, что реальное воздействие в некоторых областях пока не достигло того уровня, на который рассчитывали официальные лица.

Поставки из Китая в Россию также возросли, и Пекин играет все более важную роль в снабжении Москвы. ЕС ввел санкции против почти 1500 физических лиц, ограничил экспорт сотен товаров и технологий и нацелился на многие ключевые источники доходов Москвы. Но некоторые чиновники беспокоятся, что у блока все еще нет эффективного аппарата для обеспечения соблюдения этих мер, и он отстает от США.

В ЕС правоприменение является разрозненной работой, которая в основном возложена на государства-члены. В то время как Европейская комиссия следит за исполнением и предоставляет рекомендации, национальные власти отвечают за выявление нарушений и наложение штрафов. Один из чиновников ЕС пояснил, что всё сводится к политической воле, и национальные чиновники могут оказаться под давлением, когда дело доходит до принятия жестких мер против своих же компаний.

Как сообщал «ПолитНавигатор», по данным Bloomberg, экономика Украины рухнула почти на треть в 2022 году.