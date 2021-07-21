21.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Боеготовность нулевая: украинские генералы и политики «пилят» европейские деньги, выделяемые «на учения» – Погребинский

Новости УкраиныТакие мероприятия, как военные учения «Три меча», являются всего лишь возможностью для украинских генералов...

Такие мероприятия, как военные учения «Три меча», являются всего лишь возможностью для украинских генералов и политиков оприходовать выделенный на «противостояние России» бюджет.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На словах они (ВСУ – прим.) готовятся к отражению российской агрессии. А на деле они просто оприходуют то финансирование, которое выделяется из украинского бюджета и от помощи, которую мы получаем от ЕС и США.

Я думаю, что большинство вменяемых генералов понимают, что в какой-то серьёзной военной операции они вряд ли смогут противостоять российским Вооруженным Силам», – сказал он.

По мнению Михаила Погребинского, риторика о «военном возвращении» Донбасса является всего лишь предвыборным пиаром политиков.



«Про возвращения Крыма вооруженным путём никак никто не говорит, а вот про Донбасс говорят. Но это тоже небольшое число людей, и чаще всего они лукавят – просто отрабатывают свою обязательную программу.

Есть партия войны, которая должна перевоевать Зеленского, который сейчас сливается по своим программным позициям с командой Порошенко и украинских националистов. Надо быть большим националистом, чем Зеленский. И поэтому надо говорить, что отнимем военным путём», – добавил эксперт.

Напомним, накануне бывший генерал СБУ призвал высадить украинский десант в Севастополе для того, чтобы вернуть полуостров под контроль Киева.

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