Боеприпасы из Сербии продолжают поставлять Киеву

Произведённые в Сербии ракеты для РСЗО «Град» передали Киеву. Они были поставлены в Словакию через Турцию, по контракту с компанией из Канады (все страны входят в НАТО), а оттуда отправлены на Украину.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич в оправдание заявил, что его страна не продавала боеприпасы напрямую Киеву, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Телеграм-канал Mash опубликовал видео со склада боеприпасов в Братиславе, куда транзитом приехало 3,5 тысячи 122-мм ракет М-21 для РЗСО «Град», произведённых сербской оборонной компанией Krušik из города Валево. Поставщиком значится частная сербская фирма Sofag, которая получила разрешение на экспорт оружия от Министерства торговли Сербии. Покупатель – канадская компания JNJ Export Import, посредник – турецкая компания Arca Savunma Sanayi Ticaret, конечным пользователем указано Агентство оборонной промышленности Турции.

Ракеты действительно были отправлены в Турцию, но оттуда турецкий посредник авиатранспортом перевёз их в Словакию по контракту с местной компанией MSM NOVAKY, которая отправила боеприпасы на Украину. По информации Mash, эта партия ракет была поставлена двумя частями – 4 и 6 февраля 2023 года.

В Сербии поначалу попытались разыграть обиженную невинность. Сербская компания Krušik официально опровергла информацию о том, что продавала боеприпасы для РСЗО «Град» на Украину. Пресс-служба компании в открытом письме заявила, что она «в очередной раз оказалась в центре скандальной ситуации по причине непрофессионализма журналистов отдельных СМИ, использовавших в своей работе «документы», относительно подлинности которых существуют серьезные сомнения».

«Компания Krušik никоим образом не связана с продажей ракет конечному потребителю с Украины», – сказано в письме сербского оборонного предприятия.

В сообщении подчеркивается, что такие новости «наносят ущерб репутации Сербии, ее военно-промышленному комплексу и самому производителю». Однако, как указано выше, компания Krušik формально не была задействована в схеме поставок, собственником боеприпасов по документам является компания Sofag. То есть сербские оружейники написали правду, но далеко не всю правду.

Поскольку скандал разрастался, его прокомментировал министр обороны Сербии Милош Вучевич. Чиновник заявил, что Сербия «не поставляет вооружения ни на Украину, ни в Россию», но фактически поставки ракет Киеву признал.

«У нас есть право поставлять оружие всем документированным и легальным конечным пользователям – end user. Наша военная промышленность должна работать и развиваться. У нас есть право экспортировать, как и у всех остальных. Мы не радуемся столкновениям на Украине или на каком-то ином фронте. Но никто не может наказать Сербию и запретить ей экспорт из-за того, что есть сомнения, что и где окажется в итоге», – заявил Вучевич.

«Покупают ли частные компании что-то на третьих рынках и продают компаниям в каких-то других странах, это вопрос не к Сербии – это международная торговля. Для нас это может быть интересно лишь в разведывательном плане, как информация… Мы не будем продавать оружие никому, кто является участником войны. Не хотим, чтобы наше оружие использовалось в войне ни на одной, ни на другой стороне. Но мы не хотим быть лжеморалистами. Мы производим оружие и военное снаряжение, и это не музейные экспонаты, это то, что используют армии», – сказал министр обороны Сербии.

Это не первый случай, когда сербское оружие используется против русских, которых в Сербии большинство населения искренне считает братьями. В 2019 году у украинских формирований в Донбассе были обнаружены сербские 60-мм минометные снаряды. Президент Сербии Александр Вучич тогда утверждал, что компания Krušik поставила их Польше, но в опубликованных СМИ документах конечным получателем значилась именно Украина.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Сербия в очередной раз проголосовала за антироссийскую резолюцию в ООН.