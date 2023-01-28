Боеприпасы к танкам НАТО грозят ядерным заражением части территории России

Владимир Гладков.  
28.01.2023 17:24
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Поставки на Украину снарядов с урановыми сердечниками должны рассматриваться Москвой как применение грязной ядерной бомбы против России.

Об этом в эфире интернет-канала «Красные линии» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поставки на Украину снарядов с урановыми сердечниками должны рассматриваться Москвой как применение грязной ядерной...

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«В поставках есть один очень важный момент, который нужно выделять как ключевой. К танкам и БМП западного мира, оснащённым 25-мм пушками «Bushmaster» или германскими 20мм пушками, имеются бронебойные снаряды, в которых сердечник сделан из уранового сплава.

Применение таких снарядов в Югославии привело к тому, что огромные территории оказались заражены урановой пылью, что привело к серьёзнейшим мутациям и заболеваниям людей. Заболевания онкологией подскочило в несколько раз. Фактически, это ни что иное, как грязная ядерная бомба. Ни много ни мало», – сказал Сивков.

По его мнению, применение такого оружия на территории ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей должно приравниваться Москвой к удару грязной ядерной бомбой по РФ.

«Иными словами, поставку снарядов с урановыми сердечниками Украине надо рассматривать как применение против России грязной ядерной бомбы. Как ядерное нападение на РФ. И соответствующим образом отвечать. Но не по Украине, а по тем странам, которые поставили», – добавил эксперт.

Сивков отметил, что Москва должна попытаться заранее предотвратить такой сценарий.

«Должно последовать заявление МИДа и президента, предостерегающие от поставки таких снарядов. У них есть обычные вольфрамовые снаряды с урановым сердечником, вот пусть такие и поставляют», – резюмировал он.

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