Боевик АТО: Нефтедоллары не помогут Азербайджану победить воинственных армян
Пример разбогатевшего на добыче нефти Азербайджана, пользующегося поддержкой Турции, показывает, что без боевого духа и военных традиций невозможно победить даже более слабого противника.
Об этом своём telegram-канале заявил боевик «АТО» Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мощный нефтеносный Азербайджан со своей победоносной армией, вооружённой новейшими байракторами, согласился на перемирие с армянами. Потому что нация торговцев никогда не сможет победить нацию воинов. Даже если она будет в десять раз богаче и сильнее.
Это не значит, что я за одних против других. Нет. Я – за Украину, в которой сегодня торгашей, лицемеров и трусов больше, чем воинов. К сожалению», – сокрушается Касьянов.
Напомним, с 12:00 10 октября в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе объявили перемирие для обмена пленными, а также эвакуации тел погибших.
Впрочем, уже вскоре обе стороны заявили о несоблюдении перемирия противником – столкновения продолжаются.
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