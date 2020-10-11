Боевик АТО: Нефтедоллары не помогут Азербайджану победить воинственных армян

11.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пример разбогатевшего на добыче нефти Азербайджана, пользующегося поддержкой Турции, показывает, что без боевого духа и военных традиций невозможно победить даже более слабого противника.

Об этом своём telegram-канале заявил боевик «АТО» Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мощный нефтеносный Азербайджан со своей победоносной армией, вооружённой новейшими байракторами, согласился на перемирие с армянами. Потому что нация торговцев никогда не сможет победить нацию воинов. Даже если она будет в десять раз богаче и сильнее.

Это не значит, что я за одних против других. Нет. Я – за Украину, в которой сегодня торгашей, лицемеров и трусов больше, чем воинов. К сожалению», – сокрушается Касьянов.

Напомним, с 12:00 10 октября в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе объявили перемирие для обмена пленными, а также эвакуации тел погибших.

Впрочем, уже вскоре обе стороны заявили о несоблюдении перемирия противником – столкновения продолжаются.