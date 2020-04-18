18.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Украина
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Боевик АТО обнаружил новую «зраду» в обмене пленными




Бывший боевик «АТО» Станислав Краснов нашел еще одно подтверждение того, что состоявшийся накануне обмен пленными между Украиной и ЛДНР оказался крайне не выгодным для Киева.

В качестве примера Краснов привел нескольких граждан, которые отказались покидать Украину при обмене.

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«Я воевал за ЛНР, а теперь меня помиловали. Мы в расчете вроде бы. Я хотел освободиться от ответственности за участие в войне против Украины на стороне ЛНР», – сказал один из отказавшихся покидать территорию Украины.

Комментируя произошедшее, Станислав Краснов возмутился тем фактом, что в ходе обмена Киев не только получает уголовников и наркоманов, но и позволяет «террористам» оставаться на Украине.

«Да это же просто джек-пот! Украина забирает с оккупированных территорий наркоманов, убийц, разбойников, коммунистов, а в Украине остаются четыре боевика ЛНР, с которых сняты все обвинения («процессуально очищены»).

То есть, мы «процессуально очистили» боевиков, еще и забрав с оккупированных территорий дополнительных преступников? Так давайте заберем тысячи бандитов оттуда, которых за 6 лет за реальные преступления «осудили» т.н. суды оккупантов и «очистим» вообще всех убийц-сепаров.

А тем временем огромное количество патриотов и добровольцев гниет в украинских тюрьмах годами, за то, что помешали контрабанде или высказались против власти!

…За что это все, зачем десятки тысяч смертей, искалеченных инвалидов, сирот, миллионы беженцев? Чтобы «процессуально очистить» боевиков и в это время держать по тюрьмам добровольцев?» – негодует бывший АТОшник.

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