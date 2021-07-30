Боевик «АТО» устроил истерику, заклиная Донбасс не получать гражданство РФ

30.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В России на протяжении трёхсот лет только и делают, что объединяют народы, чтобы заселять бескрайние просторы Российской Империи.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявил боевик «АТО», депутат Киевсовета VIII созыва от партии ВО «Свобода», националист Владимир Назаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для тех людей, которые смотрят нас в Краматорске, в других восточных частях Украины, хочу заверить в следующем: нет ничего интересного в этой бумажке российской, потому что хорошая жизнь, обеспеченная там есть только в Москве, Петербурге и ещё в двух-трёх больших городах. Всё остальное за стокилометровой зоной Москвы – и то не для всех. Потому что там без прописки в Москве ты никто, потому что выдают паспорта без прописки.

А в той российской глубинке вам в лучшем случае, тем, кто получил паспорта, добровольно предали своё государство, их будут высылать на безлюдные территории, что и было на протяжении трёхсот, четырёхсот лет существования истории Российской империи, для того, чтобы заселять те бескрайние просторы Российской империи», – утверждает атошник.

«Ничего в этом романтичного нет. Вы не получите абсолютно ничего, кроме той лапши, которую вешают на уши те пропагандисты на неподконтрольных украинских территориях», – добавил Назаренко.

Далее в студию дозвонилась телезрительница, представившаяся Татьяной Ивановной.

«Я вас сейчас слушаю, я живу в Харьковской области, мне очень интересно, вы рассказывает, что там Россия – не Россия. А что вы можете предложить тем людям, что вы можете предложить? Вы посмотрите, что у вас делается за спинами», – посоветовала она.

«Татьяна Ивановна, мы не представители власти. Поэтому этот вопрос не к нам», – поспешил перебить критику телеведущий.

«А вот к вам есть вопрос – как вы считаете, должна ли Украина лишать гражданства тех людей, которые получили российский паспорт. Что вы думаете? К сожалению, убежала Татьяна Ивановна», – добавил Назаренко.

Отметим, ранее на форуме в Донецке депутат Госдумы заявил, что в Москве уже рассматривают вопрос регистрации получивших российское гражданство жителей ЛДНР по месту их проживания – равнозначной регистрационному учёту на территории РФ.