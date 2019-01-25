Боевик «Азова» сказочно разбогател на войне

25.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Приехавший в 2014 году воевать в Донбасс на стороне Украины в составе нацбата «Азов» неонацист из Белоруссии Сергей Коротких нажил несметные богатства и стал медиа-персоной, выступая сегодня на украинских телеканалах как «герой АТО». Удаче Коротких способствовала дружба с сыном главы МВД Арсена Авакова, благодаря которой боевик оперативно получил украинский паспорт.

Об этом в своем блоге пишет киевский журналист Владимир Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боцман» – это погремуха, под которой белорусский неонацист Сергей Коротких известен только в Украине. В России и Беларуси его знают как «Малюту» – активиста организации «Русское национальное единство» и экс-руководителя российской организации «Национал-социалстическое общество».

«Когда в 2016 году Аваков назначил «Боцмана» начальником отдела полиции охраны стратегических объектов, Коротких, который прибыл в Украину голым и босым, задекларировал две квартиры в Киеве, приобретенные в 2015 году, 500 тыс. грн., 223 тыс. долларов США , 700 тыс. евро и даже собственный реактивный самолет L-39.

Все это «Боцман», так сказать, заработал на Востоке Украины в составе полка «Азов», бойцы которого прославились грабежами и убийствами в ходе АТО.

СМИ также приписывают «Боцману» причастность к организации потоков контрабанды, резонансных убийств и хищения средств государственного бюджета, которые выделялись на финансирование полка «Азов».

Сейчас «Боцман» вместе с народным депутатом Билецким возглавляет движение «Национальные дружины» – по сути, персональную армию, созданную при Авакове – и непосредственным образом влияет на политические процессы в Украине», – пишет Бойко.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что участник т.н. АТО – старший солдат 28 бригады получил 14 лет тюрьмы за пытки, грабеж и убийство двоих мирных жителей Донбасса, которых он заподозрил в «сепаратизме».

Также известный киевский националист и экс-боевик «АТО» Дмитрий Резниченко в интервью украинским СМИ заявил, что участники т.н. АТО попав на фронт, творили, что хотели: грабили, расстреливали мирных жителей.