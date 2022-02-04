Боевик Нацкорпуса: Зеленский сможет увеличить армию только на бумаге

У Украины страшный недокомплект в Вооруженных силах, обещание президента Зеленского увеличить численность армии будет реализовано лишь на бумаге.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил руководитель Центрального штаба Национального корпуса, боевик Сергей Жорин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Жорина, проблемы не только в комплектации личным составом, а также в обеспечении логистики, топливом и питанием.

«Президент и министр обороны говорят про увеличение количества военнослужащих. Но я приведу такой пример – на сегодняшний день в действующей, существующей армии у нас комплектность бригад в некоторых до 50%, а в некоторых 30%.

Так, может быть, начать с того, чтобы укомплектовать существующие бригады, а не создавать еще какое-то количество бригад, где будет уже не 50, а 20%, где останутся вообще одни офицеры, которым не будет кем руководить?..

Так сделайте условия для того, чтобы укомплектовать уже существующие бригады, которые на сегодняшний день принимают участие в боевых действиях, у которых 50% комплектации личным составом, сделайте так, чтобы они были укомплектованы техникой, чтобы они были обеспечены всем для логистики – горючим, едой. Этого же сегодня не происходит, а мы уже говорим о том, что мы увеличиваем.

Мы не обеспечили даже ту армию, которая сегодня есть, но уже слышим заявления о том, что у нас армия будет еще больше. Это говорит только о том, что президент достаточно далеко живет вообще от реальных событий и реального положения дел в армии», – заявил Жорин.