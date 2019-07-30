Боевики АТО – Зеленскому: Не примазывайся к параду! Пойдёшь в конце колонны!

30.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Владимир Зеленский, изначально выступивший против проведения военного парада на День «независимости», что вызвало возмущение боевиков АТО, теперь пытается переиграть ситуацию и присоединиться к анонсированному шествию «ветеранов». Однако видеть там Зе-президента украинские «рыцари» не желают.

Об этом в своем блоге заявил участник карательно операции на Донбассе, депутат Верховной Рады Дмитрий Линько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Зеленский сначала отменяет военный парад, потому что он считает это расточительством, а сейчас пытается примазаться к организованному ветеранами «Маршу Защитников Украины». Не выйдет!

Если Зеленский хочет присоединиться к народной инициативе, ему останется почетное место в конце колонны. Проявлять неуважение к военным, а потом внезапно паразитировать на их инициативах – это верх кощунства», – заявил Линько.

Аналогично комментирует ситуацию и депутат Сергей Высоцкий из партии Арсения Яценюка.

«Ну что ж. Зеленский решил гибридно выйти из ситуации с отменой парада. Фактически президент после многочисленных потоков критики был вынужден дать заднюю. Парад в какой-то форме будет, – только, для того, чтобы не признавать свое поражение, в АП решили назвать его «шествием достоинства».

Во-первых. То, что президент считает это своим проигрышем, свидетельствует то, что новость объявил Богдан. Зеленский не стал комментировать эту тему персонально. Чтобы не нарваться на еще большую критику. Богдан, человек с самым большим негативом в окружении Зеленского, но при том очень близкая к нему фигура, был послан для того, чтобы эту тему озвучить», – утверждает Высоцкий.

«На этом примере мы видим, что общественная критика действует. Пока. И что не обращать на активную часть общества внимания Зеленский не может. Увидев самоорганизацию общества вокруг проведения парада, они были вынуждены реагировать. Это значит, что контролировать власть и не давать ей шанса сдать украинские позиции – единственная правильная тактика действий. И что действие весит больше слова», – потирает руки депутат-националист.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад на День независимости. С этим решением не согласились боевики т.н. АТО, заявившие о планах устроить альтернативное мероприятие.

Сегодня глава офиса Андрей Богдан сообщил, что вместо традиционного парада в Киеве на День независимости Украины проведут «марш достоинства».