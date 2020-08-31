Боевики Беломайдана прошли подготовку на Украине

31.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Боевой силой белорусского Майдана были радикалы, подготовленные на территории Украины.

Об этом в своем видеоблоге заявила известный киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Монтян, именно экспортированные из Украины «десятники» и «сотники» руководили белорусскими хулиганами в ходе последних уличных беспорядков.

«Откуда же в Белоруссии в таких массовых количествах, можно даже сказать, в промышленных масштабах, взялись боевики, которые четверо суток кряду устраивали на улицах Минска и других городов устраивали побоища с ОМОНом, причем даже умудрялись их оттеснять и даже сооружать какие-то баррикады? И почему в Белоруссии сразу же начались уличные бои, а не шла постепенная раскачка как в Украине?

Что касается плавной раскачки протестов как в Украине, то такой сценарий не подходил для Белоруссии – там не было возможности устанавливать сцену на главной площади, устраивать митинги и все такое – ОМОН мгновенно разгонял любые митинги, не давая им возможности набрать силу и размах. Поэтому для раскачки необходимо было сразу жесткое противостояние.

Это помогло бы вывести из равновесия всю правоохранительную систему и дать возможность выйти боявшимся, но хотевшим выходить на протесты обычным гражданам, преодолев их страх и скепсис касательно присоединения к этому движу.

По информации, которую я слышала от вполне знающих людей, основная ударная часть боевиков проходила подготовку в Украине. Именно здесь готовились как рядовые боевики, так и те самые «десятники» и «сотники» боевиков, которые умело управляли обычной гопотой, которая из интереса примкнула ко всему этому движу. В намного меньшей степени в подготовки боевиков участвовали Польша и Литва – ну не их это специфика, сами понимаете», – заявила Монтян.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», основатель «Правого сектора» признался в подготовке белорусских боевиков.