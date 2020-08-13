Основатель «Правого сектора» признался в подготовке белорусских боевиков

13.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские праворадикалы в течение нескольких десятилетий инструктировали и подготавливали белорусских националистов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге заявил основатель запрещенной в РФ группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош.

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Он подчеркнул, что имеет тесные связи с Белоруссией, а белорусские наемники воевали в составе отдельного подразделения карателей на Донбассе.

«Белоруссия. С ней связано мое детство, потому что мачеха моей мамы, бабушка Таня, была белоруской и я ездил в село Новый Быхов Могилевской области отдыхать летом. В 1989-90 годах служил в армии в Поставах и Сморгони. С 2000 года по поручению Славы Стецько и Провода ОУН работал в Беларуси по помощи белорусским националистам в развитии их структур. Провел для белорусских собратьев десятки учений в Украине, объездил чуть ли не всю братскую страну, принимал непосредственное консультативное участие во многих белорусских антилукашенковских патриотических акциях и тому подобное.

В 2013-м многие белорусы активно участвовали в Майдане. С 2014-го – братья-белорусы приняли участие в русско-украинской войне и даже сформировали свое подразделение в составе наших добробатов. Искренняя благодарность им за это!

Сегодня же, в Беларуси происходит восстание. Восстание против рабства, несправедливости, фальсификации, уничтожения белорусской государственности. Десятки тысяч граждан Белоруссии, сопротивляются промосковскому режиму Лукашенко, который осуществил ужасную русификацию белорусского народа, давно сдал Кремлю суверенитет своего государства и глумится над правом белорусов иметь свободу и справедливость.

Борьба белорусов за самостоятельность своего государства не закончится бесполезно, даже если московский таракан Лукашенко подавит это восстание. Его режим прогнил и рано или поздно, падет. Главное, чтобы кремлевские карлики не воспользовались этим и полностью не захватили братскую украинцам страну. В конце концов белорусский народ победит. Братья-белорусы, сопротивляйтесь режиму Лукашенко и Кремлю! Украина с вами», – написал Ярош.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что, по словам российского журналиста, в Могилёвской и Витебской областях Белоруссии при попустительстве местных спецслужб продолжается работа тренировочных националистических лагерей под руководством западных инструкторов.

Также экс-депутат Верховной рады и бывший боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук заявил, что украинские нацисты обходными путями прорвались через границу в Белоруссию для поддержки антиправительственных акций оппозиции.