Боевики ИГ совершили ряд нападений на востоке Сирии

15.04.2021, Дамаск, Иван Добровольский

Террористы «Исламского государства» (ИГ – организация запрещена в РФ) за последнее время осуществили несколько атак на солдат сирийской армии, а также мирных жителей в пустынной местности провинции Дейр эз-Зор.

В результате последних нападений погибло четыре сирийских военных, среди которых оказались лейтенант и сержант. Радикалы осуществляют вылазки из пустыни на востоке арабской республики.

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Ранее Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал, что снайпер ИГ открыл огонь по военным близ города Аль-Маядин. В результате атаки один военнослужащий погиб, а второй получил ранение.

Жертвой радикалов ИГ также стал местный житель в городе Дибан. По данным SOHR, подобные случаи нередко происходят в последнее время на востоке Сирии.

Активизация боевиков в восточной части страны, по мнению экспертов, связана с неподтвержденной информацией СМИ об уходе из региона бойцов «ЧВК Вагнера». Данные об этом появились в сирийских СМИ в декабре прошлого года.

В настоящее время в провинции Дейр эз-Зор складывается крайне опасная ситуация для местного населения, поэтому люди призывают российских бойцов вернуться, чтобы защитить их от вооруженных радикалов. Призывы к этому появились на домах в пустынной местности Дейр эз-Зора в начале 2021 года.