Глава МИД Сербии убедился, что вся Госдума считает Косово только сербским

15.04.2021, Белград, Алексей Топоров

В рамках визита в России министр иностранных дел Сербии встретился с председателем Комитета по международным делам Государственной Думы Федерального Собрания России Леонидом Слуцким.

Слуцкий проинформировал гостя о том, что все фракции российского парламента выступают против независимости Косово, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Селакович рассказал Слуцкому о политической ситуации и ситуации в области безопасности в Косово и Метохии. Он особо поблагодарил за твердую и последовательную поддержку Россией территориальной целостности и суверенитета Сербии, а также за помощь, которую Россия оказывает позиции Сербии по вопросу Косово и Метохии в ООН и других международных организациях.

Слуцкий в свою очередь сообщил главе сербской дипломатии, что все партии в российской Думе имеют единую позицию по вопросу Косово и Метохии, выступая против независимости Косово.

Сегодня же глава сербского МИД побывал на Ярмарке пищевой промышленности и сельскохозяйственной продукции в Москве «Продэкспо», посетив стенд Сербии, где были представлены одиннадцать компаний – экспортеров продуктов питания.

На сегодняшний день сербские производители поставляют в Россию продукции на 50 миллионов долларов в год. На ярмарке сербский стенд Сербии расположен в центральном месте рядом со стендами таких стран, как Италия и Испания.

На завтра у Николы Селаковича запланирована встреча с его коллегой Сергеем Лавровым.