29.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Провокации, Религия, Украина, Церковь
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Боевики Корчинского устроили провокацию в Киево-Печерской лавре

Связанные с одиозным украинским праворадикалом и экс-участником «АТО» Дмитрием Корчинским представители так называемого «Всемирно-Броварского телевидения» ворвались и устроили провокацию на территории Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщает Telegram-канал «Правблог», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Националисты начали скандал уже на пункте пропуска в обитель, куда они попытались проехать на автомобиле по «удостоверению Христа», а после отказа – прошли на территорию пешком и предприняли попытку прорваться к наместнику Лавры.

После отказа украинские радикалы вступили в конфликт с охраной возле Дальних пещер и ворвались в административное здание митрополии.

«Там они начали устраивать громкий скандал, требуя от сотрудников митрополии принять «молодого Христа». В его роли выступал молодой парнишка в священнической одежде с огромной панагией на груди (её имеют право носить только епископы).

Кричали они настолько громко, что все было слышно на большом расстоянии. «К вам Христос пришел, почему вы его не принимаете…», – говорится в сообщении.

При этом отмечено, что сотрудники охраны Лавры вели себя предельно корректно и, в ответ на неадекватное поведение националистов, вызвали полицию.

Предполагается, что подобная провокация подельников террориста Дмитрия Корчинского была направлена на то, чтобы отвлечь внимание от прошедшего в Киеве масштабного Крестного хода канонической УПЦ МП и состоявшегося днем позднее провального шествия раскольнической «ПЦУ».

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