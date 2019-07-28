В Киеве шествие СЦУшников стало анекдотом в анекдоте

28.07.2019

Сегодня в Киеве прошёл первый крестный ход «ПЦУ», приуроченный к 1031-летию крещения Руси. При этом шествие раскольников не отличалось особой массовостью.

Соответствующую видеозапись опубликована на сайте «Радио Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Раскольники из «ПЦУ» прошли шествием с Софиевской площади через Владимирский проезд, Михайловскую площадь и улицу Трехсвятительскую к парку Владимирская горка. Во время мероприятия автодвижение на многих улицах было перекрыто.

Шествие возглавил предстоятель раскольничьего «ПЦУ» Епифаний. Впереди колонны шли, одетые в «рясы» болотного цвета с военными шевронами, военные капелланы, двое из которых несли икону «Божьей Матери – покровительницы украинских воинов», ставшую одним из символов Майдана и «АТО».

Также в мероприятии приняли участие бывший президент Украины Пётр Порошенко и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

В Сети сразу же подняли на смех как само мероприятие, так и то, как украинские телеканалы его освещали. Так, киевлянка Анна Левинкова на своей странице в Facebook отметила, что журналисты специально старались снимать с таких ракурсов, чтобы посчитать количество участников было невозможно.

«Развлекались с утра. Пытались с друзьями установить по трансляции, сколько людей прошли ходом ПЦУ-СЦУ. Я скринила по рабочей привычке. В итоге насмотрелись на Порошенко, не имеющего отношения к каналу, со всех ракурсов.

Само движение снималось снизу или сбоку так, чтобы понять, сколько там человек, было невозможно. Съемки сверху квадриком давали или «духовенство» или крайне общие планы. Без админресурса и бюджетников трудно изобразить людское одобрение действиям власти (в данном случае создания ПЦУ)», – написала Левинкова.

«Масштабность» раскольничьего мероприятия также иронично прокомментировала блогер и публицистка Мирослава Бердник.

«Это тот самый глобальный «украинский крестный ход» ПЦУ во главе с Порошенко», – отметила Бердник на своей странице в соцсети.

В свою очередь, украинский юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале подчеркнул, что, с уходом Петра Порошенко с должности президента, русофобских истерик на подобных мероприятиях стало гораздо меньше.

«В Киеве Крестный Ход. Никаких новостей о российских шпионах, провокациях спецслужб и переодетых в рясы сотрудников российского ГРУ. Закончился корм, которым страну пять лет кормили Порошенко, Парубий и остальное преступное отребье. Короткий вывод – с их уходом от власти закончилось нагнетание вражды на религиозной теме.

И если мы внимательно посмотрим, то увидим, что и на языковой теме тоже становится тише и линий водораздела в обществе становится меньше. Остался один разделяющий вопрос – с Майданом пора серьезно разобраться», – призвал Портнов.

В свою очередь блогер Александр Вознесенский на своей странице в Facebook отметил, что случившийся «Крёстный ход» сам по себе уже является анекдотом.

«Анекдот в анекдоте: журналист Громадского сообщил, что полиция не смогла сообщить сколько участников приняло участие в СЦУшном крестном ходе, но «приблизительно так же как вчера». После этого журналист самого объективного СМИ констатировал, что вчера было 30 000 на крестном ходе УПЦ, и поэтому к СЦУшникам пришло столько же.

Браво замечательной полиции, которая ослепла и прекрасному журналисту, который умеет так поднять настроение хорошим юмором», – написал Вознесенский, для наглядности добавив фотографии.

Отметим, что в это же время в Киеве раскольник Филарет, рассорившийся с «ПЦУ», также провёл отдельный крёстный ход. Мероприятие началось с литургии во Владимирском соборе в семь утра, после чего несколько сотен человек прошли крестным ходом вокруг Владимирского собора.

Напомним, вчера десятки тысяч верующих канонической УПЦ МП вышли на крестный ход по центру Киева, посвященный Дню Крещения Руси.