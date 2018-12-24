24.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Скандал, Украина
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Боевики в камуфляже наводят ужас на города – украинский генерал

Более половины так называемых «ветеранов», облачившихся в военную форму и разгуливающих по улицам украинских городов, не имеют отношения ни к армии, ни к войне.

Об этом в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук.

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По его словам, настоящие военные не будут надевать форму ради забавы.

«Я не ошибусь, если скажу, что 50 процентов, а, может, и больше ни к войне, ни к военной службе не имеют никакого отношения. Это еще и угроза – люди в камуфляже вызывают у прохожих граждан тревогу. Каждый думает, что он оттуда приехал, с Донбасса, с фронта. И не одиноки случаи, когда они штурмуют городские советы ради своих каких-то собственных амбиций и целей. А к этому они отношения не имеют”, – сказал экс-министр обороны.

“Настоящий военный человек очень скромный. Он, если и одевает военную форму, то не в парламенты гулять в камуфляже, а там, где это нужно», – добавил Кузьмук.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что введение военного положения на Украине обернулось в клоунаду – разного рода чиновники тут же натянули на себя военную форму и стали изображать из себя военачальников.

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