Военное положение на Украине обернулось феерической клоунадой

27.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Одиозный министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, ранее обещавший забрать у России Кубань и грозившей отменой поездов в РФ, переоделся в военную форму и раздает из киевского кабинета приказы, связанные с введением военного положения в части регионов страны.

Так, сегодня он провел совещание в Мининфраструктуры и приказал усилить охрану вокзалов, аэропортов, морских и речных портов. Омелян также поручил обеспечить первоочередной пропуск вагонов с военными грузами по железной дороге.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Фото министра, облаченного в пиксельную военную форму, опубликовала пресс-служба Мининфраструктуры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Снимки чиновника вызывают саркастические комментарии в социальных сетях.

«Замаскировавшийся под камуфлона Омелян сообщил, что в связи с военным положением усилена охрана аэропортов и вокзалов по всей Украине. Это чтобы никто не подумал сбежать, не отдав последнего долга родным олигархам», – отмечает экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.

«Украинский министр Омелян (тот, что собирался в Москву на медведях ездить) провёл сегодня совещание в камуфляже. Я не понял, он ведь совещался в Киеве. А там ведь пока нет военного положения. Или уже есть?» – рассуждает политолог Владимир Корнилов.