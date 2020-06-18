Боевой командир ДНР: «Адекватная Украина» и Шарий – затаившийся недруг

18.06.2020, Москва, Михаил Рябов

Защитники Донбасса не испытывают никакого воодушевления по поводу вчерашнего митинга в центре Киева сторонников блогера Анатолия Шария и столкновений с украинскими нацистами.

Об этом в своем блоге пишет экс-глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинский сегмент интернета пестрит разноцветными чепчиками в виртуальном воздухе – партия Шария уделала радикалов. Все, дескать, радикалы сдулись, да и вообще, – были ли они такой угрозой, какую из них слепили? Как в сказке: дед бил-бил – не разбил, баба била-била – не разбила, а мышка бежала, хвостиком махнула – яичко упало и разбилось.

Мы тут целую парадигму выстроили, что воюем с Украиной из-за ее нацификации, бандеризации и прочих «ций», а нам раз – и утёрли нос. Усилия шести лет, обильно сдобренные кровью и страданиями, оказываются никчёмными. Впору «адекватным» украинцам воскликнуть: а мы вам что говорили?! Это вы со своей пропагандой всех достали, а на самом деле то, что вы объявили злом, даже с Шарием справиться не может!

Мне близка позиция Стешина – затягивание времени через реализацию принципа «адекватной Украины» только отсрочит неизбежное. «Адекватная Украина» не равно – друг. Это будет затаившийся недруг, выжидающий удобного часа», – предостерегает Ходаковский.

«Если бы Украина не была очередным по счёту штатом Америки – в эту игру можно было бы сыграть. А так она либо с нами, либо против нас. Поэтому спасибо американцам и их украинской агентуре, что в одностороннем порядке подводят ситуацию к черте, за которой мы либо победим, либо нас не станет», – резюмировал автор.