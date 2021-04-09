Боевые корабли США идут в Черное море. Как их встретит ВМФ России

09.04.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Два военных корабля США в ближайшие дни пройдут через проливы в Черное море и пробудут там до 4 мая. Соответствующее уведомление от американцев уже получили власти Турции. Считается, что заход связан с обострением обстановки вокруг Донбасса и будет демонстративным жестом поддержки Украины.

Офицер ВМФ России рассказал «ПолитНавигатору», что аналогично США действовали и во время провокации Грузии в 2008 году, которая обернулась принуждением Тбилиси к миру.

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«Два американских корабля для поощрения воинственных устремлений Украины – прямо скажем, слабоватая поддержка, – видимо, вовлекут в эту авантюру и другие корабли стран НАТО, иначе, уж больно невнятно получается.

Например, в 2008 году во время принуждения Грузии к миру «группа поддержки» доходила до 20 единиц, но это не стало фактором, повлиявшим на ход событий.

При этом, если сравнить Черноморский флот того периода и нынешнюю межвидовую группировку в Крыму и состав сил на Кавказском побережье, то это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Если тогда их давление не достигло цели, то в нынешних условиях рассчитывать на нужный им эффект, тем более, не стоит.

Но, американцы всегда действуют по шаблону, даже если он когда-то дал осечку. Однако, опасность их действий нельзя недооценивать, ввиду непредсказуемости наших потенциальных партнеров.

Все «гости» будут под пристальным вниманием корабельных надводных и подводных сил, противокорабельных береговых ракетных комплексов, а также морской авиации и ПВО Черноморского флота», – сказал военный.

C 1 апреля в Черном море нет кораблей НАТО нечерноморских государств – в этот день акваторию покинул испанский ракетный фрегат.